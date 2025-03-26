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حوادث

3 اتهامات تحيل سايس تشاجر مع سيدة في مصر الجديدة لمحكمة الجنح

احالة متهم، فيتو
احالة متهم، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة باحالة سايس لمحكمة الجنح بتهمة التشاجر مع سيدة لرفضها إعطائه 15 جنيها عن ركن سيارتها بالشارع العام بمنطقة مصر الجديدة.


ووجهت النيابة الي المتهم تهمة فرض إتاوات على المواطنين، وانتحال صفة قانونية ومزاولة مهنة بدون ترخيص.


مشاجرة مصر الجديدة 


رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لسيدة تستغيث فيه من طلب سايس 15 جنيها منها بعد ركن سيارتها بالشارع ويظهر فيه السايس ممسكا بدفتر مخالفات، وأنه هددها بتحرير مخالفة لها ولا تعرف صفته القانونية التي تعطيه الحق في تحرير مخالفة، ونشبت بينهما مشاجرة.
وبالفحص تبين أنه سايس يقوم بتحصيل رسوم من المواطنين بدون وجه حق بمنطقة مصر الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مصر الجديدة منطقة مصر الجديدة مديرية أمن القاهرة

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