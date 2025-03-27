التفاصيل الكاملة لمحاكمة ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل الزوج في بدر.. المتهم بن عم الضحية.. الزوجة تعترف بخيانته على مدار عامين.. والتحقيقات تكشف فظائع في تنفيذ الجريمة

تتسلم اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة رأي المفتي في إعدام سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها فى مدينة بدر وتقطيع جثته إلى أجزاء.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من سيدة يفيد بتغيب زوجها "سائق" عن المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن القتيل لديه سيارة نصف نقل وأنه كان في منزله في نفس اليوم التي ادعت زوجته فيه اختفائه.

المتهمة على علاقة آثمة مع ابن عم زوجها

وأضافت التحريات أن الزوجة تربطها علاقة غير مشروعة بابن عم القتيل ويعمل عامل رخام واتفقا على قتله، ونفذا جريمتهما بتسميمه ثم تقطيع جثته ووضعها داخل أكياس بلاستيك سوداء وألقياها بجوار صناديق القمامة لتنهشها الكلاب، وتم إلقاء القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم.

وكشقت التحريات أن المتهمة الأولى تقدمت ببلاغ إلى الأجهزة الامنية بقسم شرطة بدر تدعي تغيب زوجها دون علمها بمكانه، زاعمة أنه مريض نفسي.

المتهمة تعترف بخيانة زوجها على مدار عامين

على الفور شكلت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة وحدة بحث لكشف ملابسات تغيب المبلغ بتغيبه واستمرت محاولات البحث والتحري ليومين، لكن عدم توافر دليل قاطع أو حبل يقود رجال الأمن إلى المتسبب في اختفاء الضحية زاد من غموض اختفاء الزوج.

وأخطرت قوات الأمن النيابة العامة التي فتحت تحقيقات موسعة في الواقعة وبدأت بقرار استدعاء المبلغة وهي زوجة المبلغ باختفائه، وبمناقشتها ظهرت عليها علامات الريبة والقلق والتوتر فضيقت جهات التحقيق الخناق عليها وهنا انهارت المتهمة واعترفت بكل ما حدث وتبين كذب رواية اختفاء الزوج.

المتهمة: قتلنا المجني عليه وقطعناه ورميناه بالشوارع

وقالت المتهمة إنها قتلت زوجها بمساعدة ابن عمه الذي تجمعها به علاقة غير شرعية وتخون زوجها معه وعلى فراش الزوجية، وواصلت المتهمة سرد ما حدث وقالت إنها تعرفت على ابن عم زوجها الذي كان دائم الزيارة لهم في منزلهم الكائن بدائرة قسم شرطة بدر.

وأضافت المتهمة أنها باتت تعاشر المتهم الثاني في وجود زوجها مستغلة أنه نائم بعد أن أعطى الأمان لزوجته وابن عمه ولا يعرف بعلاقتهما وأن ابن عمه قد هتك عرضه واستباح شرفه.

وأشارت المتهمة أنها كانت تمارس الرذيلة مع المتهم الثاني داخل شقة الزوجية أثناء نوم زوجها وأحيانا كانت تضع له منوم في الطعام حتى تفعل ما يحلو لها دون تردد، وأحيانا كانت تنتظر حتي خروج زوجها للعمل ثم تخرج وتقابل عشيقها وتمارس معه العلاقة المحرمة.

وأوضحت المتهمة أنها ظلت تخون زوجها مع ابن عمه لمدة عامين كاملين دون أن يكشف أحد أمرها حتى ملت وأرادت التخلص من زوجها حتى تعيش حرة مع عشيقها، واتفقت مع عشيقها على وضع خطة لإنهاء حياة الزوج المخدوع.

وعن كيفية تنفيذ مخطط جريمتها قالت المتهمة إنها في يوم الواقعة كانت قد أعدت وعشيقها خطة مسبقة لقتل زوجها وهي أن تضع له منوم في العصير ثم ينقضا عليه ويقتلاه.

وأضافت المتهمة أنها بالفعل وضعت أقراص مخدرة لزوجها بالعصير وما أن نام وتأكدت من أنه بات مغيبا ولا يشعر بشيء اتصلت بعشيقها ليحضر إلى المنزل، وما أن حضر حتى انهالا ضربا على رأس المجني عليه بعصا خشبية أثناء نومه، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

وأضافت المتهمة أنهما عقب تأكدهما من وفاة المجني عليه قاما بسحبه إلى حمام المنزل، وقطعوه إلى 40 جزءا ووضعوه في 10 أكياس ثم وزعوها على صناديق قمامة متفرقة مجاورة للمنزل بمدينة بدر، كي تختفي الجثة، ولا يتوصل رجال المباحث إلى الجريمة.

وعندما أنهت جريمتها، أبلغت الشرطة بتغيب زوجها منذ أكثر من شهرين، وأدعت أنه مريض نفسي.

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