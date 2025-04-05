السبت 05 أبريل 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 27 شخصا في حوادث منفصلة بالمنيا

اسعاف
اسعاف

 شهدت محافظة المنيا حوادث مؤسفة خلال الساعات الأخيرة، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 26 آخرين في حادثين منفصلين، وتم تحرير محاضر بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

 

مصرع شخص وإصابة 26 آخرين في حوادث منفصلة بالمنيا

 وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام بوابة الرسوم عند مدخل مدينة المنيا. 
 

حوادث منفصلة بالمنيا

 وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على شخص متوفى و8 مصابين بإصابات متفاوتة، تشمل كدمات وسحجات وكسور، إضافةً إلى اشتباه في حدوث ارتجاج. 

 

إصابة 12 شخصًا في المنيا 

 كما وقع حادث آخر على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام مدخل مركز أبوقرقاص، حيث انقلب ميكروباص آخر مما أدى إلى إصابة 12 شخصًا، وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات وكسور.

إصابة 6 أشخاص في حادث المنيا 

كما  أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

 

محافظة المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 6 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، في حين تم إيداع الجثة في مشرحة مستشفى صدر المنيا. 

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