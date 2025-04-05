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حوادث

بعد قليل، نظر أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بتهمة تقاضي رشاوى مالية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 تنظر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بتلقي رشاوى مقابل ترسية مناقصات على أصحاب الشركات.

وتضمنت أحراز القضية عقد بيع سيارة ماركة ميتسوبيشي لانسر بمبلغ 650 ألف جنيه، وإيصال إيداع نقدي بحساب أحد المتهمين بالبنك بقيمة 98 ألف جنيه وعقد بيع شقة سكنية مقابل 900 ألف جنيه، وإيصال إيداع بمبلغ 890 ألف جنيه، وهاتفي محمول ماركة أيفون 11 برو ماكس وآخر ماركة ريلمي ومبلغ مالي وكارنيه عضوية نقابة المهندسين، 4 سبائك ذهبية تزن 57 جرام، و3 علب بداخلهم ساعات خضراء اللون ماركة روليكس وبيضاء اللون ماركة لاكوست ورمادية اللون ماركة لويس ايرارد، مبلغ مالي قدره مليون و180 ألف جنيه على ذمة شراء حصة عقارية بإحدى شركات الاستثمار العقاري.

 

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 167 لسنة 2024 جنايات التجمع الاول، والمقيدة برقم 3629 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة قيام أ. أ،  موظف سابق بمصلحة الري، و4 آخرين في الفترة من ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ١٩ مارس ٢٠٢٤ بدائرة قسم التجمع الأول الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه، مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات.


وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغًا  قدره 2000 جنيه على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان على النحو المبين بالتحقيقات. 

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محكمة جنايات القاهرة جنايات التجمع الأول القاهرة الجديدة

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