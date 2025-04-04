الجمعة 04 أبريل 2025
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حوادث

بيع مخدرات علنا في شبرا الخيمة، القبض على 3 عاطلين بحوزتهم ممنوعات

بيع مخدرات علنى فى
بيع مخدرات علنى فى شبرا الخيمة.. القبض على 3 عاطلين، فيتو

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

بيع مخدرات علنى فى شبرا الخيمة 
بيع مخدرات علنى فى شبرا الخيمة 
بيع مخدرات علنى فى شبرا الخيمة.. القبض على 3 عاطلين بحوزتهم كوكتيل 
بيع مخدرات علنى فى شبرا الخيمة.. القبض على 3 عاطلين بحوزتهم ممنوعات

 

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديدهم وضبطهم 3 أشخاص "سبق اتهامهم في قضايا " مخدرات، مشاجرة، حيازة سلاح ناري" – مقيمين بدائرة القسم.

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وعثر بحوزتهم 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام بودرة حشيش صناعى - كمية لمخدرى "الهيروين، البودر" – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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