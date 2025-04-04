حقيقة فيديو ضبط تاجر مخدرات ببولاق أبو العلا والإفراج عنه رغم اعترافه

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو على إحدى الصفحات الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بالقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحد متجرى المواد المخدرة متلبسًا بمنطقة بولاق أبوالعلا بالقاهرة بالجهة المواجهة لأحد الصحف، وإفراج النيابة العامة عنه رغم إعترافه، لثبوت قيامه ببيع نبات "الملوخية" بدلًا من المواد المخدرة.

الداخلية تكشف حقيقة فيديو ضبط تاجر مخدرات فى بولاق أبو العلا والأفراج عنه

وأكدت وزارة الداخلية، أنه بالفحص لم يستدل على وجود ثمة وقائع بذات المضمون خلال الفترة الحالية، وبسؤال القائم على بث الفيديو، أشار إلى أن الواقعة منذ أكثر من 30 عامًا، وقام بسردها دون الإشارة لتاريخها لتحقيق معدلات مشاهدة مرتفعة على الصفحة، وتبين إحتواء ذات الصفحة على العديد من مقاطع الفيديو المجهلة وغير المحددة التواريخ بما يثير اللغط والبلبلة بأوساط الرأى العام وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.

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