أخبار الرياضة اليوم،زمالك 2007 يفوز على الأهلي، المارد الأحمر يستأنف تدريباته استعداد للهلال، ميدو: هنفضل بعبع الأهلي، استياء في أمم إفريقيا للناشئين بسبب التحكيم

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حضور مباراة قمة الناشئين مواليد 2007، بين الأهلي والزمالك كما حرص أيمن عبد العزيز المدرب المساعد على الحضور لمتابعة لاعبي الزمالك.



يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتستعرض لكم فيتو خلال السطور القادمة أرقام مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي رفقة الفريق خلال الموسم الجاري قبل موقعة الهلال السوداني.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عن فرض غرامات مالية ضخمة على ثلاثي ريال مدريد اليوم الجمعة بشأن أحداث مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.



فاز نادي الزمالك مواليد 2007 على نظيره الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة دوري الجمهورية للشباب.

أعلنت قنوات أون سبورت حصولها على الحقوق بث منافسات النسخة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة BAL 2025 بمشاركة فريق الاتحاد السكندري.

وتُقام منافسات البطولة خلال الفترة من 5 إلى 13 أبريل الجاري في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.

تقام مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد رقم 32 «رجال وسيدات» التي ‏يستضيفها النادي الأهلي يوم 12 مايو المقبل، فيما يقام نهائي البطولة وتحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم التالي 13 من نفس الشهر.‏

في منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي رجال، يلتقي الأهلي مع الزمالك، والترجي ‏مع منتدى درب السلطان المغربي، ويتأهل الفائز من اللقاءين إلى النهائي لتحديد البطل، فيما يلعب ‏الخاسر من لقاءي نصف النهائي على الميدالية البرونزية.‏

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل بموريتانيا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

علق أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على فوز الفريق الأبيض على الأهلي، في قمتي الناشئين 2005، 2007 خلال 72 ساعة.

وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية على "X": "في أسبوع واحد الحمد لله كسبنا الأهلي تحت 20 سنة وتحت 17 سنة وإن شاء الله بنعيد ترتيب أوراق البيت من الداخل وهنفضل طول عمرنا البعبع بتاعكوا، مهما صرفتوا من مليارات الزمالك هيفضل البعبع بتاعكوا".

أصدر نادي السد القطري بيانًا رسميًا يدعم فيه لاعبه الجزائري يوسف عطال بعد صدور حكم بالسجن لمدة 8 أشهر ضده من محكمة فرنسية يسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

وجاء في بيان نادي السد أن النادي يقف بجانب لاعبه ويؤكد دعمه الكامل له، مشيرًا إلى أن النادي سيتابع القضية عن كثب وسيعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح لاعبه.

قال مصدر داخل الزمالك، أن الجهاز الفني للفريق الأول للأبيض بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو يدرس تصعيد حسين أحمد حسام ميدو إلى الفريق الأول بعد تألقه في مباراة قمة 2007 وتسجيله هدف اللقاء الوحيد في مرمى الأهلي.

وحضر بيسيرو المباراة وأشاد بالمستوى الذي قدمه العديد من اللاعبين على رأسهم حسين أحمد حسام ميدو.

أمم إفريقيا للناشئين، تسود حالة من الاستياء من عدد من المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما والتي تحتضنها المغرب في الفترة الحالية، بسبب الأداء التحكيمي في بعض المباريات.



واعترض مسئولو منتخب مصر في الاجتماع الفني الأخير على بعض القرارت التحكيمية التي حدثت في مباراة جنوب إفريقيا والتي تم خلالها إلغاء هدف لمنتخب مصر، وكذلك عدم طرد أحد لاعبي جنوب أفريقيا أيضا بعد لمس الكرة بيده على الرغم من أنه آخر لاعب في المعلب.

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