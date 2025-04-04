ميدو عن فوز الزمالك في قمتي الناشئين: هنفضل بعبع الأهلي

علق أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على فوز الفريق الأبيض على الأهلي، في قمتي الناشئين 2005، 2007 خلال 72 ساعة.

وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية على "X": "في أسبوع واحد الحمد لله كسبنا الأهلي تحت 20 سنة وتحت 17 سنة وإن شاء الله بنعيد ترتيب أوراق البيت من الداخل وهنفضل طول عمرنا البعبع بتاعكوا، مهما صرفتوا من مليارات الزمالك هيفضل البعبع بتاعكوا".

وخلال 72 ساعة فقط، فاز زمالك 2005 على الاهلي في الدوري بهدف دون رد سجله أيمن أمير عبد العزيز.

كما فاز نادي الزمالك مواليد 2007 على نظيره الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة دوري الجمهورية للشباب.

وسجل هدف فوز الزمالك اللاعب حسين أحمد ميدو نجل أحمد حسام ميدو نجم الفريق الأبيض السابق.

تشكيل الزمالك ضد الأهلي

وكان أحمد رزق المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2007 أعلن تشكيل فريقه، لمواجهة الأهلي.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد إيهاب

خط الدفاع: عمر ياسر - سيف محمد - محمد أسامة

خط الوسط: زياد مدحت - نور إيباء - محمد فرج - هشام إيباء - أحمد حسن -

خط الهجوم: حسام عاشور التقي - حسين أحمد حسام ميدو

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من، عزت ثروت، صلاح محمود، عبد الله عبد الناصر، محمد ونيس، يوسف ماسبيرو، يوسف عمرو، زياد كمال، يوسف نصر - عمر يسري

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