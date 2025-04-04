الجمعة 04 أبريل 2025
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رياضة

"UEFA" يفرض غرامات مغلظة على ثلاثي ريال مدريد

روديجر
روديجر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عن فرض غرامات مالية ضخمة على ثلاثي ريال مدريد اليوم الجمعة بشأن أحداث مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وتم تغريم لاعبي ريال مدريد على النحو التالي..

- أنطونيو روديجر: 40,000 يورو
- كيليان مبابي: 30,000 يورو
- داني سيبايوس: 20,000 يورو

وأكد اليويفا في قراره في حالة تكرار المخالفة خلال عام، سيتعرض اللاعبون لعقوبة إيقاف مباراة واحدة.

وكان الميرينجي يترقب قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم،  بشأن أحداث مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقدم أتلتيكو  شكوى ضد 4 لاعبين من الريال بسبب احتفالهم بطريقة مستفزة للجماهير عقب تأهل الملكي بركلات الترجيح في ملعب ميتروبوليتانو. 


مشاركة روديجر أمام آرسنال في دوري الثمانية لدوري أبطال أوروبا، أصبحت مؤكدة بعد الاكتفاء بالغرامة فقط.

ويعاني كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، من نقص حاد في الخيارات الدفاعية بعد إصابة إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي وعدم اكتمال اللياقة البدنية لدافيد آلابا بعد غيابه فترة طويلة عن الملاعب.

واضطر أنشيلوتي لتغيير مركز لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني وتوظيفه كقلب دفاع، إضافة إلى الاعتماد على المدافع الشاب راؤول أسينسيو.

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