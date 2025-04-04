بمشاركة الاتحاد السكندري، أون سبورت تحصل على حقوق بث دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة

أعلنت قنوات أون سبورت حصولها على الحقوق بث منافسات النسخة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة BAL 2025 بمشاركة فريق الاتحاد السكندري.

وتُقام منافسات البطولة خلال الفترة من 5 إلى 13 أبريل الجاري في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.

ويشارك فريق الاتحاد السكندري في البطولة ضمن مجموعة “النيل” حيث يتواجد رفقة كل من: الفتح الرباطي المغربي، ستاد مالي، وريفرز هوبرز النيجيري.



جدول مباريات الاتحاد السكندري في التصفيات المؤهلة لنهائيات BAL 5



السبت 5 أبريل | الاتحاد السكندري × الفتح الرباطي المغربي | 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الأحد 6 أبريل | الاتحاد السكندري × ستاد مالي | 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الثلاثاء 8 أبريل | الاتحاد السكندري × ريفرز هوبرز النيجيري | 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الخميس 10 أبريل | الاتحاد السكندري × ستاد مالي | 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

السبت 12 أبريل | الاتحاد السكندري × ريفرز هوبرز النيجيري | 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الأحد 13 أبريل | الاتحاد السكندري × الفتح الرباطي المغربي | 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة الاتحاد السكندري لكرة السلة

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري لكرة السلة عن قائمة الفريق، والتي تضم، علي أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، لابل فيناليس، دينج دينج، ماچوك دينج، چورچ لینج، ماتونج مارويل.

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