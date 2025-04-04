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رياضة

زمالك 2007 يفوز على الأهلي بهدف في دوري الجمهورية (فيديو)

الأهلي والزمالك مواليد
الأهلي والزمالك مواليد 2007

فاز نادي الزمالك مواليد 2007 على نظيره الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة دوري الجمهورية للشباب.

وسجل هدف فوز الزمالك اللاعب حسين أحمد ميدو نجل أحمد حسام ميدو نجم الفريق الأبيض السابق. 

تشكيل الزمالك ضد الأهلي

وكان أحمد رزق المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2007 أعلن تشكيل فريقه، لمواجهة الأهلي. 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد إيهاب

خط الدفاع: عمر ياسر  - سيف محمد - محمد أسامة

خط الوسط: زياد مدحت - نور إيباء - محمد فرج -  هشام إيباء - أحمد حسن -

خط الهجوم: حسام عاشور التقي - حسين أحمد حسام ميدو

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من، عزت ثروت، صلاح محمود، عبد الله عبد الناصر، محمد ونيس، يوسف ماسبيرو، يوسف عمرو، زياد كمال، يوسف نصر - عمر يسري

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الزمالك الأهلي دوري الجمهورية للشباب دوري الجمهورية أحمد حسام ميدو

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