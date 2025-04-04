مواعيد مباريات كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد "رجال وسيدات"

تقام مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد رقم 32 «رجال وسيدات» التي ‏يستضيفها النادي الأهلي يوم 12 مايو المقبل، فيما يقام نهائي البطولة وتحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم التالي 13 من نفس الشهر.‏

في منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي رجال، يلتقي الأهلي مع الزمالك، والترجي ‏مع منتدى درب السلطان المغربي، ويتأهل الفائز من اللقاءين إلى النهائي لتحديد البطل، فيما يلعب ‏الخاسر من لقاءي نصف النهائي على الميدالية البرونزية.‏

في منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي سيدات، يلتقي الأهلي مع الجمعية النسائية ‏الرياضية بالساحل"تونس"، وبترو أتليتكو مع أوتوهو، ويتأهل الفائز من اللقاءين إلى النهائي لتحديد البطل، فيما ‏يلعب الخاسر من لقاءي نصف النهائي على الميدالية البرونزية.‏

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