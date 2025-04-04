مواعيد مباريات كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد "رجال وسيدات"
تقام مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد رقم 32 «رجال وسيدات» التي يستضيفها النادي الأهلي يوم 12 مايو المقبل، فيما يقام نهائي البطولة وتحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم التالي 13 من نفس الشهر.
في منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي رجال، يلتقي الأهلي مع الزمالك، والترجي مع منتدى درب السلطان المغربي، ويتأهل الفائز من اللقاءين إلى النهائي لتحديد البطل، فيما يلعب الخاسر من لقاءي نصف النهائي على الميدالية البرونزية.
في منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي سيدات، يلتقي الأهلي مع الجمعية النسائية الرياضية بالساحل"تونس"، وبترو أتليتكو مع أوتوهو، ويتأهل الفائز من اللقاءين إلى النهائي لتحديد البطل، فيما يلعب الخاسر من لقاءي نصف النهائي على الميدالية البرونزية.
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