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رياضة

استياء في كأس الأمم الأفريقية للناشئين بسبب التحكيم، ومنتخب مصر يسجل احتجاجه

احمد الكاس،فيتو
احمد الكاس،فيتو

أمم إفريقيا للناشئين، تسود حالة من الاستياء من عدد من المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما والتي تحتضنها المغرب في الفترة الحالية، بسبب الأداء التحكيمي في بعض المباريات.

واعترض مسئولو منتخب مصر في الاجتماع الفني الأخير على بعض القرارت التحكيمية التي حدثت في مباراة جنوب إفريقيا والتي تم خلالها إلغاء هدف لمنتخب مصر، وكذلك عدم طرد أحد لاعبي جنوب أفريقيا أيضا بعد لمس الكرة بيده على الرغم من أنه آخر لاعب في المعلب.

وتوالت أيضا الأخطاء التحكيمية في مباراة بوركينا فاسو الأخيرة وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لمنتخب مصر نتيجة لمس مدافع المنتخب البوركيني للكرة بيده.

وخسر منتخب مصر تحت 17 عاما أمام منتخب بوركينا فاسو أمام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

ترتيب مجموعة منتخب مصر 

ويتذيل منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، وجاء الترتيب على النحو التالي:
* بوركينا فاسو: 6 نقاط
* جنوب أفريقيا: 4 نقاط
* الكاميرون: نقطة واحدة
* مصر: دون نقاط

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