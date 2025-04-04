في بيان رسمي، السد القطري يدعم يوسف عطال بعد حكم سجنه 8 أشهر

أصدر نادي السد القطري بيانًا رسميًا يدعم فيه لاعبه الجزائري يوسف عطال بعد صدور حكم بالسجن لمدة 8 أشهر ضده من محكمة فرنسية يسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

وجاء في بيان نادي السد أن النادي يقف بجانب لاعبه ويؤكد دعمه الكامل له، مشيرًا إلى أن النادي سيتابع القضية عن كثب وسيعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح لاعبه.

ويأتي هذا البيان في إطار التضامن مع يوسف عطال، الذي يواجه عقوبة السجن بسبب قضية تتعلق بنشره فيديو عبر خلاله دعم القضية الفلسطينية في ظل الأحداث الجارية في غزة.

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