أخبار الحوادث اليوم، حقيقة فيديو ضبط تاجر مخدرات ببولاق أبو العلا والإفراج عنه رغم اعترافه، إحالة المتهم بسرقة المدارس في الجيزة للمحاكمة، إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل ورشة بإمبابة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق القطامية - العين السخنة

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القطامية -العين السخنة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل ورشة بإمبابة

أصيب 3 أشخاص بحروق إثر انفجار اسطوانة غاز داخل ورشة بشارع المطار بمنطقة إمبابة.

مصرع طفلة وإصابة 6 آخرين في حادث اصطدام سيارة بشجرة بالإسماعيلية

لقيت طفلة مصرعها وأُصيب 6 أشخاص آخرين في حادث اصطدام سيارة سوزوكي بشجرة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بالقرب من مركز ومدينة أبوصوير.



مصرع طالبة بالإعدادية وإصابة شقيقتها في حريق منزلهما بقنا

لقيت طالبة مصرعها وأصيبت شقيقتها بحروق، اليوم الجمعة، إثر حريق نشب داخل منزل خلال إعداد الخبز في فرن بلدي داخل قرية الطوابية أولاد عمرو، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.



حقيقة فيديو ضبط تاجر مخدرات ببولاق أبو العلا والإفراج عنه رغم اعترافه

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو على إحدى الصفحات الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحد متجرى المواد المخدرة متلبسًا بمنطقة بولاق أبوالعلا بالقاهرة بالجهة المواجهة لأحد الصحف، وإفراج النيابة العامة عنه رغم اعترافه، لثبوت قيامه ببيع نبات "الملوخية" بدلًا من المواد المخدرة.



ضبط شخص بتهمة مزاولة مهنة منادي سيارات "بدون ترخيص" وفرض رسوم مالية بالشرابية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بمزاولة مهنة منادي سيارات "بدون ترخيص" وفرض رسوم مالية دون وجه حق بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب الواقعة.



وزارة الداخلية تشارك الأطفال الأيتام الاحتفال بيوم اليتيم (صور)

حرصت وزارة الداخلية، على المشاركة الإيجابية فى الاحتفال بيوم اليتيم الذى يأتى فى الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام، والعمل على تقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام.

سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 12 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.



إحالة المتهم بسرقة المدارس في الجيزة للمحاكمة

قررت نيابة الجيزة إحالة عاطل لمحكمة الجنح المختصة، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة محتويات المدارس فى الجيزة بأسلوب التسلق.



الأمن يكشف تفاصيل مقتل طالب على يد عامل داخل محل بلاي ستيشن بحلوان

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام عامل بالتعدى على طالب مما أودى بحياته وضبط مرتكب الواقعة.



النيابة تأمر بتشكيل لجنة لفحص ملف عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة انهيار عقار بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية.

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