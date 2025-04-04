مصرع طالبة بالإعدادية وإصابة شقيقتها في حريق منزلهما بقنا

لقيت طالبة مصرعها وأصيبت شقيقتها بحروق، اليوم الجمعة، إثر حريق نشب داخل منزل خلال إعداد الخبز في فرن بلدي داخل قرية الطوابية أولاد عمرو، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل اصابة شقيقتان في حريق بقنا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية بالحادث

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتبين أن الحريق أسفر عن مصرع نعمة.ج، تبلغ من العمر 13 عامًا، وإصابة شقيقتها عبير.ج، تبلغ من العمر 16 عامًا.

تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابة لقسم الاستقبال لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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