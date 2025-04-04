الأمن يكشف تفاصيل مقتل طالب على يد عامل داخل محل بلاي ستيشن بحلوان

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام عامل بالتعدى على طالب مما أودى بحياته وضبط مرتكب الواقعة.

المتهم



الأمن يكشف تفاصيل مقتل طالب على يد عامل داخل محل بلاى ستيشن بحلوان

وتابعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، تداول منشور مصحوب بصورة عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على صديقه داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية بحلوان بالقاهرة.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة حلوان بالقاهرة اخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان طالب - مقيم بدائرة القسم، توفى متأثرا بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبسؤال والدة المتوفى، وشقيقه، قررا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وعامل- مقيم بدائرة القسم؛ حال تواجدهما بأحد محال الألعاب الإلكترونية، قام على إثرها المشكو فى حقه بالتعدى على المتوفى بإستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الشرطة، من ضبط المتهم، والسلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.