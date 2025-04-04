الجمعة 04 أبريل 2025
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حوادث

الأمن يكشف تفاصيل مقتل طالب على يد عامل داخل محل بلاي ستيشن بحلوان

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام عامل بالتعدى على طالب مما أودى بحياته وضبط مرتكب الواقعة. 

المتهم 
المتهم 


 الأمن يكشف تفاصيل مقتل طالب على يد عامل داخل محل بلاى ستيشن بحلوان 

وتابعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، تداول منشور مصحوب بصورة عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على صديقه داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية بحلوان بالقاهرة. 

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة حلوان بالقاهرة  اخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان طالب - مقيم بدائرة القسم، توفى متأثرا بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم. 

 

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 وبسؤال والدة المتوفى، وشقيقه، قررا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وعامل- مقيم بدائرة القسم؛ حال تواجدهما بأحد محال الألعاب الإلكترونية، قام على إثرها المشكو فى حقه بالتعدى على المتوفى بإستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته  والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات  تمكنت قوات الشرطة، من ضبط المتهم، والسلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

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