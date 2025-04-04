ضبط شخص بتهمة مزاولة مهنة منادي سيارات "بدون ترخيص" وفرض رسوم مالية بالشرابية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بمزاولة مهنة منادي سيارات "بدون ترخيص" وفرض رسوم مالية دون وجه حق بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب الواقعة.



رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بفرض رسوم "دون وجه حق" عليه نظير ركن سيارته بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة.



وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم) لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص".



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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