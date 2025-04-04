سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 12 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدرى الحشيش بـ 12 مليون جنيه

سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدرى الحشيش بـ 12 مليون جنيه

فى مطروح؛ تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش.



وفي الجيزة؛ تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسمى شرطة أول أكتوبر، حدائق أكتوبر وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" – 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض.



وفى الغربية؛ ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزتهما 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش.



وفى البحيرة؛ ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بما يزيد عن 12 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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