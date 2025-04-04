مصرع طفلة وإصابة 6 آخرين في حادث اصطدام سيارة بشجرة بالإسماعيلية

لقيت طفلة مصرعها وأُصيب 6 أشخاص آخرين في حادث اصطدام سيارة سوزوكي بشجرة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بالقرب من مركز ومدينة أبوصوير.

إخطار غرفة عمليات النجدة

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة في محافظة الإسماعيلية، بلاغًا من الأهالي بوقوع الحادث، اصطدام سيارة بشجرة كانت تقل عددا من الأشخاص.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور في الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

سبب وقوع الحادث

وتبين من الفحص المبدئي اصطدام سيارة ميكروباص بشجرة، مما أسفر عن وفاة طفلة يبلغ عمرها 14 عاما وإصابة 6 آخرين.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة المجمع الطبي، تحت تصرف النيابة العامة.



التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش الرئيس الأسبق لمرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.



التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف ، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

تحذير هام

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

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