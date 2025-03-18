جامعة القناة تكثف جهودها لمواجهة التنمر بين طلاب مدارس الإسماعيلية (صور)

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تواصل جهودها في نشر الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإيجابية بين النشء، مشددًا على أهمية التصدي لظاهرة التنمر داخل المؤسسات التعليمية من خلال التوعية والتأهيل النفسي والاجتماعي.

مخاطر التنمر على المجتمع

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس أن التنمر ليس مجرد سلوك عدواني، بل هو ظاهرة تحتاج إلى تكاتف مجتمعي لمواجهتها، مع ضرورة تأهيل المعلمين وأولياء الأمور للتعامل معها بفاعلية، بما يضمن بيئة مدرسية آمنة تعزز روح التعاون والاحترام المتبادل بين الطلاب.



جانب من البرنامج،فيتو

جانب من البرنامج،فيتو

جانب من البرنامج،فيتو

برامج موجهة لطلاب المدارس

جاء ذلك خلال البرنامج التدريبي الذي نظمته الجامعة حول "التنمر: أنواعه، آثاره، وطرق مواجهته لدى الطلاب"، والذي استهدف (30) طالبًا وطالبة من المرحلة الابتدائية بمدرسة المجمع التعليمي للغات في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، حيث ألقت المحاضرة الدكتورة نشوى سعد، أستاذ أصول التربية بكلية التربية.

أبرز محاور البرامج التدريبي

تناول البرنامج التدريبي التعريف بظاهرة التنمر وأشكاله المختلفة، مثل التنمر اللفظي، والتنمر الجسدي، والتنمر عبر الإنترنت، إلى جانب تسليط الضوء على أبعاده وتأثيراته السلبية على الطلاب، سواء المتنمر عليهم أو المتنمرين أنفسهم، حيث أوضح المحاضرون أن المتنمرين غالبًا ما يكونون ضحايا لتنشئة غير سليمة أو لبيئة اجتماعية غير داعمة، مما يستدعي معالجتهم سلوكيًا وتربويًا لمنع تفاقم الظاهرة.

جانب من البرنامج،فيتو

جانب من البرنامج،فيتو

جانب من البرنامج،فيتو

الأسباب النفسية والأسرية التي تؤدي إلى انتشار التنمر

كما ناقش البرنامج الأسباب النفسية والأسرية والمدرسية التي تؤدي إلى انتشار التنمر، وركز على آليات معالجته من خلال تعزيز ثقافة التسامح، وتحسين البيئة المدرسية، وتدريب المعلمين على التعامل مع الحالات المختلفة، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات التربوية في الوقاية والتدخل المبكر لمواجهة هذه الظاهرة.

واختتم البرنامج بالإشارة إلى استراتيجيات مكافحة التنمر بطرق فعالة، مثل تشجيع الطلاب على اتخاذ مواقف إيجابية تجاه السلوكيات المسيئة، وتعزيز الوعي بأهمية احترام الآخرين، وعدم مشاركة أو نشر أي محتوى قد يكون مسيئًا أو داعمًا للتنمر.

جاء تنظيم البرنامج التدريبي تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وأحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، تأكيدًا لدور الجامعة في تعزيز الوعي المجتمعي وتوفير بيئة تعليمية داعمة وآمنة للطلاب.



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