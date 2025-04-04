إحالة المتهم بسرقة المدارس في الجيزة للمحاكمة

قررت نيابة الجيزة إحالة عاطل لمحكمة الجنح المختصة، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة محتويات المدراس فى الجيزة بأسلوب التسلق.

وأدلى عاطل امام جهات التحقيق فى الجيزة، باعترافات تفيد مزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة محتويات المدراس فى الجيزة بأسلوب التسلق.

وكشف تحقيقات النيابة، عن أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وبمواجهته اعترف بتسلق احدى المدارس فى الجيزة واستولى على محتوياتها وفر هاربا.

وفي وقت سابق، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حوله للوقوف علي نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

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