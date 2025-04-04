الجمعة 04 أبريل 2025
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حوادث

إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل ورشة بإمبابة

انفجار اسطوانة غاز،
انفجار اسطوانة غاز، فيتو

أصيب 3 أشخاص بحروق إثر انفجار اسطوانة غاز داخل ورشة بشارع المطار بمنطقة إمبابة.

انفجار اسطوانة غاز بإمبابة
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى بانفجار إسطوانة غاز داخل ورشة بشارع المطار بدائرة قسم شرطة إمبابة،  وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الواقعة.

و بالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بحروق بالوجه والذراعين والرقبة، وتم نقل المصابين إلي المستشفي  لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

 

 

وفي سياق آخر سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث في إحدى العقارات بمنطقة فيصل، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. 

 

 

حريق شقة بفيصل 
 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بأحد العقارات في منطقة فيصل وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق. 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق. 

 

وبالفحص تبين إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

 

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