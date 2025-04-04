واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أمن المنافذ يضبط 26 قضية متنوعة من بينها تهريب النقد الأجنبي

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتين فى مجال مكافحة تهريب النقد، 240 مخالفة مرورية متنوعة، و21 قضية فى مجال الأمن العام.

كما أسفرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات"، عن ضبط 3 قضايا، وتنفيذ 135 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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