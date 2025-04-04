نحن بانتظار حدث مثير، روسيا تكشف مفاجأة ضخمة عن محطة الضبعة المصرية

كشفت شركة روسآتوم الروسية، اليوم، مفاجأة عن محطة الضبعة النووية السلمية في مصر، مشيرة إلى موعد اكتسابها جميع خصائص المنشأة النووية.

شركة روسآتوم الروسية تعلن تفاصيل محطة الضبعة النووية

وقال المدير العام لشركة "روسآتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، إن عدد المتخصصين الذين يشاركون في بناء محطة "الضبعة" في مصر، سيرتفع إلى 30 ألفًا خلال العام الجاري 2025، واصفا المحطة بـ أكبر موقع بناء نووي في العالم.

وقال المدير العام لشركة "روسآتوم"، على منصة "آتوم سكيلز" في سياق حديثه عن محطة الضبعة: "هذا أكبر موقع بناء نووي في العالم من حيث المساحة الجغرافية، ويعمل حاليًا بموقع البناء 25 ألف شخص، واثق أنه خلال عام واحد سنضيف عددًا كبيرًا من العمال، وسيتجاوز عددهم 30 ألفا، وربما يقترب من 40 ألفا".

بناء جميع الوحدات الأربع لمحطة الضبعة النووية

كاشفا، أنه من المقرر بدء تركيب جسم مفاعل محطة الضبعة للطاقة النووية، التي تقوم "روسآتوم" ببنائها في مصر، نوفمبر من العام الجاري 2025.

محطة الضبعة، فيتو

وتابع: "نحن بانتظار حدث مثير جدا، في الواقع، وهو ظهور منشأة نووية، بعملية تركيب المفاعل على الكتلة الأولى في موقع التصميم، أي قبل وصول المفاعل كان مجرد مبنى، ولكن مع وصول معدات نووية جدية، يكتسب جميع خصائص المنشأة النووية، أعتقد أن ذلك في نوفمبر، في يوم الطاقة النووية المصرية، سنبدأ بهذا العمل المهم جدًا".

وشدد المدير العام لشركة "روسآتوم" الحكومية الروسية، على أن بناء جميع الوحدات الأربع لمحطة الضبعة، يسير بما يتفق تمامًا مع الخطة والالتزامات التعاقدية.

يشار إلى أنه تم بناء محطة "الضبعة" بموجب مجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017. ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسي ببناء محطة للطاقة النووية فحسب، بل سيوفر أيضًا الوقود النووي طوال عمر المحطة، بالإضافة إلى مساعدة المصريين في تدريب موظفي المحطة خلال مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة النووية.

وكانت روسيا قد وقعت اتفاقية مع مصر في عام 2015 لبناء وتشغيل المفاعلات النووية الأربعة، بما في ذلك توريد الوقود والوقود المستعمل والتدريب وتطوير البنية التحتية التنظيمية.

وبصرف النظر عن توفير الكهرباء، يتضمن المشروع أيضًا خططًا لبناء أربع محطات تحلية نووية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.