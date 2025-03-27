15 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية وإتاحة رابط التقديم من اليوم ولمدة 5 أيام

أعلن محمد جبران، وزير العمل،اليوم الخميس،عن توفير 15 فرصة عمل للشباب المصري، في عدد من التخصصات، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية بشركة كونسيرن تيتان -2، بمحافظة مطروح،وقال أن التقديم علي هذه الفرص يبدأ من اليوم،ولمدة 5 أيام، وتتوفر هذه الفرص الجديدة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية فى التخصصات التالية: 5 فرص على وظيفة كبير أخصائي دعم أعمال البناء والتركيب، و5 عمال مخازن في مجال مكينة المخازن، و5 أخصائي أول دعم البناء والتركيب... ودعا الوزير الشباب الراغب في التقديم بإرسال السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي: RECRUITMENT@T2-EGYPT.com



وأوضحت هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أن الشروط لتخصص كبير أخصائي دعم أعمال البناء هي: إجادة اللغة الإنجليزية – الروسية، والتعامل مع الكمبيوتر، وخبرة 4 سنوات في المجال، وشرط الالتحاق على خصص عامل مخازن هي إجادة التعامل مع الكمبيوتر، وشروط الالتحاق بوظيفة أخصائي أول دعم البناء والتركيب هي: إجادة اللغة الانجليزية،مستوى B1، وإجادة الكمبيوتر، وخبرة 3 سنوات في المجال، والمميزات هي: توفير 3 وجبات،و الاقامة ووسيلة الانتقال من وإلى الموقع. والجمعة والسبت عطلة.

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