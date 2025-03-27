الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

15 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية وإتاحة رابط التقديم من اليوم ولمدة 5 أيام

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
ads

أعلن محمد جبران، وزير العمل،اليوم الخميس،عن توفير 15 فرصة عمل للشباب المصري، في عدد من التخصصات، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية بشركة كونسيرن تيتان -2، بمحافظة مطروح،وقال أن التقديم علي هذه الفرص يبدأ من اليوم،ولمدة 5 أيام، وتتوفر هذه الفرص الجديدة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية  فى التخصصات التالية: 5 فرص على وظيفة كبير أخصائي دعم أعمال البناء والتركيب، و5 عمال مخازن في مجال مكينة المخازن، و5 أخصائي أول دعم البناء والتركيب... ودعا الوزير الشباب الراغب في التقديم بإرسال السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي: RECRUITMENT@T2-EGYPT.com


وأوضحت هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة  أن الشروط لتخصص كبير أخصائي دعم أعمال البناء هي: إجادة اللغة الإنجليزية – الروسية، والتعامل مع الكمبيوتر، وخبرة 4 سنوات في المجال، وشرط الالتحاق على خصص عامل مخازن هي إجادة التعامل مع الكمبيوتر، وشروط الالتحاق بوظيفة أخصائي أول دعم البناء والتركيب هي:  إجادة اللغة الانجليزية،مستوى B1، وإجادة الكمبيوتر، وخبرة 3 سنوات في المجال، والمميزات هي: توفير 3 وجبات،و الاقامة ووسيلة الانتقال من وإلى الموقع. والجمعة والسبت عطلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشروع محطة الضبعة النووية محطة الضبعة للطاقة النووية وزير العمل مشروع محطة الضبعة محمد جبران وزير العمل محطة الضبعة النووية

مواد متعلقة

العمالة غير المنتظمة تطالب وزارة العمل صرف منحة شهر رمضان المبارك

وزارة العمل تنظم دورات لتوعية العاملين بأساسيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

وزارة العمل تشارك في اجتماعات مجموعة "بريكس" حول التشغيل

بعدما أثار جدلا واسعا، بيان هام من وزارة العمل بشأن إعلان فرص عمل الممرضات بالمغرب

الأكثر قراءة

الصور الأولى للحظة غرق الغواصة السياحية في الغردقة

موعد عيد الفطر 2025، البحوث الفلكية يحسم الجدل

القنصلية الروسية في الغردقة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن حادث غرق الغواصة سندباد

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

البنك المركزي يعلن موعد إجازة البنوك خلال عيد الفطر

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

لا خير في الإذاعة إن خلت من صوته، غضب بين أسرة ومحبي الشيخ محمد صديق المنشاوي لهذا السبب

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال عيد الفطر، أبرزها عدم تخفيف الملابس

منوعات

المزيد

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 26 جنيها، سعر كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

الأحمر بـ 550 جنيها، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

طن القصدير يسجل 31.8 ألف دولار اليوم الأربعاء 27-3-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم

المزيد

انفوجراف

هالاند يتصدر ومحمد صلاح ثالثا.. أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن وصية الرسول لأبي ذر (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد بالعراق والتعثر في الشام

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح أفضل الأدعية في آواخر رمضان وليلة القدر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية