الأربعاء 05 مارس 2025
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انتهاء تركيب المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بمحطة الضبعة النووية

تركيب المستوى الثاني
تركيب المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الانتهاء من تركيب المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية بمشروع المحطة النووية بالضبعة من قبل المختصين والخبراء من شركة أتوم ستروي إكسبورت المقاول العام والمصمم العام للمشروع وبإشراف من قبل المهندسين والمختصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

 تركيب المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل

ويعد وعاء الاحتواء الداخلي هيكل أسطواني، سيضم بداخله المفاعل النووي وكذلك معدات الدائرة الأولية لمحطة الطاقة النووية، هذا ويتكون المستوى الثاني لوعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل من 12 شريحة، والتي تم تصنيعها في منشأة التصنيع والإنتاج بموقع الإنشاء بالمحطة النووية بالضبعة، ويبلغ طول كل شريحة 12 مترا، وبارتفاع يبلغ 14 مترا ويتراوح وزن كل منها ما بين 60 إلى 90 طنًا.

 

وكانت الهيئة قد بدأت في الـ 16 فبراير الماضي أعمال تركيب المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل للوحدة النووية الثانية، وقد جرى تنفيذ الأعمال بسواعد فريقين من المتخصصين، يتألف كل منهما من أكثر من 80 شخصًا، وتم التركيب باستخدام رافعة عملاقة.

 المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية

وبعد الانتهاء من تركيب المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي، أصبح مبنى المفاعل للوحدة النووية الثانية الآن من أطول الهياكل في موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بارتفاع تجاوز الــ 20 مترا.

وأكد الدكتور محمد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن هذا المشروع الحيوي ليس مجرد إنجاز هندسي بل هو شهادة على الإرادة القوية للخبراء والمهندسين المصريين وقدرتهم على تحقيق النجاحات والتقدم في مختلف المجالات والتي من أهمها مشروع محطة الضبعة النووية، حيث نحتفي اليوم بنجاح الانتهاء من تركيب المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل الخاص بالوحدة النووية الثانية، كنتيجة لتضافر الجهود بين فريق العمل المصري المتمثل في هيئة المحطات النووية – الجهة المالكة وفريق العمل الروسي المتمثل في شركة أتوم ستروى إكسبورت".

ومن جانبه، صرح أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة آتوم ستروي اكسبورت مدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بأنه تم تركيب المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي للوحدة النووية الثانية في الموقع التصميمي المحدد لها، حيث يعد هذا الإنجاز قبل الموعد المحدد له بفضل التعاون المثمر والبناء بين الجانبين المصري والروسي، واستخدام حلول هندسية متقدمة ساهمت في تحسين جداول أعمال التركيبات والصبات الخرسانية، مشيرا إلي إن هذا التقدم يفتح آفاقًا واسعة لبدء عمليات التدعيم وتركيب القوالب، التي تليها أعمال الصبات الخرسانية للمستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي، وهو أحد المعالم الأساسية للوحدة النووية الثانية المُزمع تحقيقها وفقا للجدول الزمنى لعام 2025."

معلومات عن مشروع المحطة النووية بالضبعة

وتعد المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث تقنيات الجيل، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل، وهى موزعة كالآتي: مفاعلان في محطة نوفوفورونيش للطاقة النووية ومفاعلان في محطة لينينجراد للطاقة النووية. كما تم تشغيل وحدتي طاقة تابعتين لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية خارج روسيا.

ويتم بناء المحطة النووية بالضبعة وفقًا لمجموعة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017؛ والتي بموجبها ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسي ببناء المحطة النووية فحسب، بل سيتعين عليه أيضًا توريد الوقود النووي طوال فترة العمر التشغيلي للمحطة النووية بالضبعة كما سيقدم التدريب لأطقم التشغيل والصيانة المصرية وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة. فضلًا عن قيام الجانب الروسي ببناء منشأة لتخرين الوقود النووي المستنفد وتوفير حاويات لتخزين الوقود النووي المستنفد.

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