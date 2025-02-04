روسيا: محطة الضبعة أكبر موقع بناء نووي بالعالم وستدخل الخدمة فبراير 2030

أكد السفير الروسي في مصر، جورجي بوريسينكو، أن روسيا تتوقع أن تكون أول محطة للطاقة النووية في مصر، الضبعة، التي تشارك في بنائها شركة "روساتوم" الروسية الحكومية، جاهزة للتشغيل الكامل بحلول نهاية فبراير 2030.

بناء محطة الضبعة النووية

وقال السفير بوريسينكو بحسب وكالة "سبوتنيك": "يسير العمل في بناء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء وفقًا للجدول الزمني المحدد بدقة. والآن جميع وحدات الطاقة الأربع في طور الإنشاء.

وبدأت عملية استيراد وتركيب المعدات التي يتم تصنيعها في روسيا وبعض الدول الأخرى"، مشيرًا إلى أن الضبعة هي أكبر موقع بناء نووي في العالم حاليًا.

العقوبات المفروضة على روساتوم

وأضاف: "يعمل هناك عليها آلاف المتخصصين الروس وعشرات الآلاف من المصريين. نتوقع أنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن محطة الطاقة النووية ستعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية فبراير 2030، على الرغم من أننا نرى محاولات الغرب لمنع ذلك من خلال العقوبات المفروضة على روساتوم".

وتعتبر محطة الضبعة النووية أول محطة للطاقة النووية في مصر، سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.

خمس مجموعات من معدات المفاعلات

وشركة "روساتوم" الحكومية الروسية هي المصدر الرئيسي للتكنولوجيا النووية. فعلى وجه الخصوص، أنتجت الشركة الحكومية في عام 2023 خمس مجموعات من معدات المفاعلات، وتم تسليم محطة الطاقة النووية البيلاروسية المبنية بالكامل إلى الجهة المتعاقدة، وتم الحصول على إذن لتشغيل مجموعة الطاقة الأولى في محطة أكويو النووية في تركيا.

ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.

وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

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