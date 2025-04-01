أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة في العيد.. 4 عوامل تؤثر في سعر الذهب.. رمضان المقبل بلا ورق عنب لهذه الأسباب

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

انخفاض أسعار ورق العنب في الأسواق

سجلت أسعار ورق العنب الطازج في سوق العبور، انخفاضًا ملحوظًا، إذ تراجعت بنحو نصف الثمن مع انتهاء شهر رمضان المبارك، وخلال أيام العيد، فما هي أسباب انخفاض أسعار ورق العنب وهل تستمر في الانخفاضات؟

سعر كيلو ورق العنب

أسعار ورق العنب خلال عيد الفطر

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار ورق العنب تراجعت خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان وعيد الفطر في سوق العبور لتتراوح بين 20 و40 جنيهًا.

سعر كيلو ورق العنب

لماذا ارتفع سعر ورق العنب ليصل لـ 200 جنيه؟

وأوضح «النجيب» لـ «فيتو» أن أسعار ورق العنب ارتفعت في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي، مع زيادة الإقبال على شرائه استعدادًا لشهر رمضان، إذ تفضل السيدات إعداد أصناف المحشي وخاصة ورق العنب في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

سعر كيلو ورق العنب

واستطرد قائلًا: عليه ارتفع سعر كيلو ورق العنب ليصل إلى 200 جنيه في أسواق التجزئة، وتراوح من 110 إلى 180 جنيهًا، ثم تراجعت أسعاره.

سعر كيلو ورق العنب

موسم حصاد ورق العنب يبدأ من أواخر مارس إلى أغسطس

وأضاف أن موسم حصاد ورق العنب يبدأ من أواخر مارس إلى أغسطس من كل عام، مع موسم العنب، وعليه ما تم طرحه في الأسواق حتى الآن كان «بشائر المحصول» وكان بكميات قليلة في أول شهر رمضان وما قبله.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

أسعار ورق العنب ستتراجع خلال الفترة المقبلة

وتابع: ولكن مع بدء حصاد ورق العنب في الشهور المقبلة، وطرحه في الأسواق، فإن أسعار ورق العنب ستتراجع أكثر من السعر الحالي.

سعر كيلو ورق العنب

رمضان المقبل بلا ورق عنب لهذه الأسباب

وأشار «النجيب» إلى أن شهر رمضان 2026 لن يكون في الأسواق ورق عنب طازج، لأن موسمه سيكون لم يبدأ بعد، إذ سيبدأ شهر رمضان المقبل في الفترة من منتصف فبراير إلى منتصف مارس، لكن هناك بدائل لذلك منها ساتخدام ورق العنب المعبأ والمخزن من الموسم السابق.

أسعار الفول والعدس في الأسواق

أسعار الفول والعدس في الأسواق، سجلت أسعار البقوليات تباينًا ملحوظًا، بالتزامن مع انتهاء شهر رمضان المبارك، الذي يزيد فيه الإقبال على شراء الفول والعدس، خاصة وأن شهر رمضان حل في فصل الشتاء هذا العام، ومع انتهاء شهر رمضان بدأت بعض البقوليات في الانخفاض مقابل ارتفاع أسعار بعض الأنواع.

أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

أسعار العدس والفول في الأسواق

ونستعرض في السطور الآتية، أبرز التحركات في سعر الفول والعدس مع انتهاء شهر رمضان، وخلال أيام عيد الفطر مبارك؛ وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

2.5 جنيه انخفاضًا في سعر الفول المعبأ بالأسواق

انخفض سعر الفول المعبأ بنحو 2.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 62.5 جنيه.

أسعار الفول المعبأ في الأسواق

فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ في الأسواق من 50 إلى 87.5 جنيه للكيلو.

أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الفول السائب بالأسواق

ارتفع سعر الفول السائب بنحو جنيهين في الكيلو، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 54.8 جنيه.

أسعار الفول السائب في الأسواق

فيما تراوحت أسعار الفول السائب في الأسواق من 50 إلى 58 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

10 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفول المعبأ مجروش بالأسواق

ارتفع سعر الفول المعبأ مجروش بنحو 10 جنيهات، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ مجروش نحو 77 جنيهًا.

أسعار الفول المعبأ مجروش بالأسواق

فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ مجروش من 60 إلى 106 جنيهات للكيلو.

أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر العدس المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر العدس المعبأ بنحو 6.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 74.6 جنيه.

أسعار العدس المعبأ في الأسواق

فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 60 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر العدس الأصفر المعبأ بنحو 7 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 74.9 جنيه.

أسعار عدس أصفر المعبأ في الأسواق

فيما تراوحت أسعار عدس أصفر المعبأ في الأسواق من 60 إلى 88 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

6.5 جنيه انخفاضًا في سعر العدس بجبة بالأسواق

انخفض سعر العدس بجبة بنحو 6.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبة نحو 59 جنيهًا.

ارتفاع اسعار الذهب

سعر جرام الذهب، شهد سعر جرام الذهب ارتفاعا بنحو 20 جنيها، في ختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025 ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة.

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الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5075 جنيها “للبيع“.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4420 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3805 جنيهات “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14، سجل 2960 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 12

سعر جرام الذهب عيار 12، سجل 2540 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 9

سعر جرام الذهب عيار 9، سجل 1900 جنيه “للبيع”.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب سجل 35500 جنيه “للبيع”.

الذهب

حركة أسعار الذهب حول العالم

ارتفعت أسعار الذهب حول العالم إلى مستويات قياسية جديدة امس وذلك بعد أن تسببت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب في زيادة المخاوف من تصاعد الحرب التجارية العالمية، ودفعت المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن عن طريق الاستثمار في الذهب.

الأونصة تسجل هذا الرقم عالميًّا

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3086 دولارا للأونصة وكان قد افتتح التداولات عند 3056 دولارا للأونصة ليتداول حاليًا عند المستوى 3072 دولارا للأونصة، كما حقق الذهب مكاسب قوية خلال شهر مارس مستفيدًا من تراجع شهية المخاطرة مع قلق الأسواق من رسوم ترامب الجمركية وخطر الركود الاقتصادي الأمريكي.

أسعار الذهب والتوترات الجيوسياسية

ساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار فى غزة في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن، حيث تعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على السيارات هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب خلال الجلستين الماضيتين، حيث أعلن الرئيس الأمريكي أن رسومه الجمركية البالغة 25% ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل المقبل، ومن المقرر أن يعلن ترامب عن رسوم جمركية متبادلة ضد عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة في نفس التاريخ، ويشكل نطاق هذه الرسوم وتأثيرها المحتمل نقطة رئيسية من عدم اليقين في الأسواق.



الاونصة

4 عوامل تؤثر في أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:

السعر العالمي للذهب: يعتبر السعر في البورصات العالمية العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب محليًا وعادة ما يرتبط بسعر الدولار، حيث يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار والعكس صحيح.

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد الذهب من الخارج، فإن أي تغير في سعر الدولار يؤثر مباشرة على سعر الذهب محليًّا.

العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية، خاصة في مواسم الزواج والأعياد، ترتفع الأسعار، بينما تنخفض في فترات الركود.

نصائح للاستثمار في الذهب

تابع أسعار الذهب العالمية قبل الشراء أو البيع.

استثمر في سبائك الذهب أو الجنيهات الذهبية لتجنب الخسارة في المصنعية.

لا تضع كل أموالك في الذهب، بل اجعله جزءًا من محفظتك الاستثمارية.

احتفظ بالذهب في أماكن آمنة مثل البنوك أو الخزائن الخاصة.

جدير بالذكر أن الذهب سيظل دائمًا جزءًا أساسيًّا من النظام المالي والاستثماري العالمي، سواء كحُليٍّ ثمين أو كوسيلة لحفظ الثروة في أوقات الأزمات.

الذهب

صناديق الاستثمار في الذهب



جدير بالذكر صناديق الاستثمار العالمية فى الذهب أظهرت ارتفاعات كبيرة في التدفقات النقدية إليها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب بحث المستثمرين عن الملاذ الآمن في ظل المخاوف من التعريفات الجمركية الأمريكية وأثرها على أسواق التجارة العالمية، حيث أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع حاد في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة في الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير الماضى من العام الجارى، كما سجلت التدفقات الداخلة إلى الصناديق 52.4 طن ذهب بالتوازي مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية جديدة وهو أعلى مستوى منذ 27 مارس 2020.

هذه القفزة في التدفقات إلى صناديق الذهب كانت بقيادة صناديق أمريكا الشمالية التي سجلت تدفقات بمقدار 48.8 طن ذهب وارتفعت الصناديق في آسيا بمقدار 7.2 طن بينما شهدت صناديق أوروبا خروج تدفقات بمقدار 3.9 طن ذهب.

تخفيضات أسعار الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة في العيد

أسعار الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة في العيد، قدمت المحال التجارية والسلاسل الغذائية، عروض وتخفيضات على أسعار الرنجة المدخنة والفسيخ والأسماك المملحة، وذلك بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراءهم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

أسعار الفسيخ

سعر الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة

وتستعرض «فيتو» أبرز العروض وأحدث أسعار الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية في السطور الآتية:

أسعار الفسيخ

أسعار الفسيخ في الأسواق

وبلغ سعر الفسيخ مملح مغلف سي ستار وزن كيلو نحو 600 جنيه مقابل 800 جنيه قبل التخفيضات.

وبلغ سعر كيلو الفسيخ كامل مغلف فاكيوم سمر مون نحو 400 جنيه مقابل 570 جنيهًا قبل التخفيضات.

أسعار الرنجة

أسعار الرنجة بعد التخفيضات

وبلغ سعر كيلو رنجة مغلفة لوكس فاكيوم سمر مون نحو 203 جنيهات مقابل 260 جنيهًا قبل التخفيضات.

وبلغ سعر رنجة هولندي فاكيوم سي كيوب وزن كيلو نحو 180 جنيهًا مقابل 260 جنيهًا قبل التخفيضات.

وبلغ سعر رنجة هولندي سائبة وزن كيلو نحو 130 جنيهًا مقابل 145 جنيهًا قبل التخفيضات.

وبلغ سعر رنجة مغلفة سي كب عدد 3 قطع نحو 160 جنيهًا مقابل 170جنيهًا قبل التخفيضات.

أسعار الرنجة

سعر الرنجة بعد التخفيضات

وبلغ سعر رنجة هولندي اكسترا درجة واحد وزن كيلو نحو 125 جنيهًا.

وبلغ سعر رنجة وسط وزن كيلو نحو 115 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الرنجة فاكيوم ممتازة نحو 175 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو رنجو أبو السيد هولندي تصدير نحو 170 جنيهًا.

أسعار الرنجة

أسعار كيلو الرنجة بعد التخفيضات

وبلغ سعر رنجة فيليه مدخنة وزن كيلو نحو 305 جنيهات مقابل 360 جنيهًا قبل التخفيضات.

وبلغ سعر رنجة درجة أولى سائبة وزن كيلو نحو 140 مقابل 165 جنيهًا قبل التخفيضات.

وبلغ سعر كيلو الرنجة ممتازة سوبر نحو 150 جنيهًا مقابل 177 جنيهًا قبل التخفيضات.

وبلغ سعر رنجة مدخنة مغلفة سي ستار وزن كيلو 195 جنيهًا مقابل 275 جنيهًا قبل التخفيضات.

أسعار الرنجة

أسعار الرنجة بعد التخفيضات

وبلغ سعر رنجة فيليه مدخنة سي ستار عبوة وزن 380 جرامًا نحو 135 جنيهًا مقابل 180 جنيهًا قبل التخفيضات.

وبلغ سعر رنجة فيليه مدخنة سي ستار وزن 250 جرامًا نحو 110 جنيهات مقابل 145 جنيهًا قبل التخفيضات.

وبلغ سعر رنجة فيليه مدخنة سي ستار وزن 500 جرام نحو 190 جنيها مقابل 255 جنيهًا قبل التخفيضات.

أسعار الأسماك المملحة

سعر كيلو الرنجة بعد التخفيضات

وبلغ سعر رنجة لوكس فاكيوم وزن كيلو نحو 220 جنيهًا مقابل 240 جنيهًا قبل التخفيضات.

وبلغ سعر كيلو الرنجة اكسترا الزهراء مغلف نحو 159 جنيهًا.

وبلغ سعر سلطة رنجة مدخنة سي ستار وزن 390 جرامًا نحو 130 جنيهًا مقابل 175 جنيهًا قبل التخفيضات.

أسعار الرنجة

سعر الأسماك المملحة بعد التخفيضات

وبلغ سعر سلمون مدخن سي ستار وزن 200 جرام نحو 435 جنيها مقابل 530 جنيهًا قبل التخفيضات.

وبلغ سعر كيلو السردين كامل فاكيوم سمر مون نحو 136 جنيهًا مقابل 180 جنيهًا سعرها قبل التخفيضات.

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