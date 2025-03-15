الذهب يشتعل عالميا، الأونصة تتجاوز 3 آلاف دولار وتعيد رسم خريطة الأسواق

الذهب يشتغل عالميا ، شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز سعر الأونصة حاجز 3000 دولار أمريكي، مسجلةً 3004.69 دولار للأونصة.

ويأتى هذا الارتفاع التاريخي بسبب عدة عوامل، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي وتزايد المخاوف بشأن السياسات التجارية الأمريكية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن خطط لفرض رسوم جمركية جديدة، مما أثار قلقًا بشأن تصاعد التوترات التجارية العالمية.

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أونصة الذهب - فيتو

أسعار الذهب المحلية تتأثر بالارتفاع العالمي

في السوق المصرية، تأثرت أسعار الذهب المحلية بهذا الارتفاع العالمي، حيث سجل عيار 24 نحو 4800 جنيهًا للجرام، وعيار 21 حوالي 4200 جنيهًا للجرام، وعيار 18 بلغ 3600 جنيهًا للجرام.

و تُشير التوقعات إلى احتمال استمرار هذا الاتجاه التصاعدي لأسعار الذهب في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية، مما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار في أوقات عدم اليقين.

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أسعار الذهب محليا فى مصر

يذكر أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا، وتركز السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4811 جنيهًا للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4210 جنيهًا.

هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.

كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.

وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3608 جنيهًا.

الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.

ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

اونصة الذهب - فيتو

مزايا الاستثمار في سبائك الذهب

حماية ضد التضخم: يعتبر الذهب من أفضل الأصول التي تحافظ على قيمتها ضد التضخم.

سهولة التداول: يمكن بيع وشراء سبائك الذهب بسهولة في السوق المحلية أو من خلال البنوك.

عائد مستقر: بمرور الوقت، يميل الذهب إلى زيادة قيمته، مما يجعل الاستثمار فيه فرصة لتحقيق أرباح طويلة الأجل.

نسبة ضرائب منخفضة: لا يفرض على سبائك الذهب ضرائب أو رسوم تداول عالية، مما يزيد من ربحية ذلك الاستثمار.

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