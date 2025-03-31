الإثنين 31 مارس 2025
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الأسماك المملحة 30%، الفسيخ يصل لـ 500 جنيه والرنجة بـ 180

ارتفاع أسعار الأسماك
ارتفاع أسعار الأسماك المملحة

أسعارالفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق، سجلت أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وتتراوح الارتفاعات بين 15 و30 % مقارنة بالعام الماضي، مع زيادة الإقبال عليها بالشراء، إذ يفضل المواطنين تناول الرنجة والفسيخ والأسماك المملحة في أيام عيد الفطر المبارك.

<strong>اسعار الرنجة المدخنة</strong>
اسعار الرنجة المدخنة

تباين أسعار الفسيخ والرنجة في الأسواق

ووفقًا لجولة ميدانية قامت بها «فيتو»، أوضح صاحب محل فسخاني أن سعر الفسيخ والرنجة تختلف في المحال التجارية لبيع الأسماك المملحة، كما تختلف أسعارهم في المحال التجارية بالمناطق الشعبية عن الراقية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الفسيخ والرنجة المغلفة عن السائبة، والمخلية.

<strong>سعر الفسيخ</strong>
سعر الفسيخ

سعر الفسيخ والرنجة في عيد الفطر 2025

وتستعرض «فيتو» أسعار الفسيخ والرنجة المدخنة والملوحة والسردين في عيد الفطر 2025؛ سواء في المحال التجارية لبيع الأسماك المملحة، أو المغلفة والسائبة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية بالمناطق الشعبية والراقية؛ في السطور الآتية:

<strong>سعر الرنجة المدخنة</strong>
سعر الرنجة المدخنة

 أسعار الرنجة المدخنة

البداية مع أسعار الرنجة المدخنة، التي جاءت كالأتي:

<strong>سعر الفسيخ</strong>
سعر الفسيخ
  • تراوح سعر رنجة مدخنة وزن كيلو في المحال التجارية بالمناطق الشعبية من 120 إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الرنجة المدخنة في المحال التجارية الكبرى والسلاسل الغذائية من 160 إلى 180 جنيهًا.
  • بلغ سعر رنجة سمر مون مغلفة نحو 220 جنيهًا.
<strong>سعر كيلو الرنجة</strong>
سعر كيلو الرنجة
  • بلغ سعر كيلو رنجة سوبر جامبو نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر رنجة سوبر جامبو وزن 250 جرامًا نحو 35 جنيهًا.
  • بلغ سعر فيليه رنجة مدخنة نور وزن 250 جرامًا نحو 159 جنيهًا.
<strong>سعر كيلو الرنجة</strong>
سعر كيلو الرنجة

سعر الرنجة المدخنة

  1. بلغ سعر سلطة رنجة مدخنة بالطحينة نور وزن 200 جرام نحو 68.5 جنيه.
  2. بلغ سعر رنجة فيليه بالليمون الصياد وزن 300 جرام نحو 150 جنيهًا.
  3. بلغ سعر رنجة مغلفة الصياد وزن 300 جرام نحو 80 جنيهًا.
<strong>اسعار الرنجة المدخنة</strong>
اسعار الرنجة المدخنة
  1. بلغ سعر رنجة مدخنة مغلفة نور وزن 350 جرامًا نحو 84 جنيهًا.
  2. بلغ سعر كيلو رنجة مدخنة مغلفة نور نحو 230 جنيهًا.
<strong>سعر كيلو الرنجة</strong>
سعر كيلو الرنجة

 اسعار الرنجة المدخنة

  • بلغ سعر رنجة هولندي مدخنة سولي وزن كيلو نحو 230 جنيهًا.
  • بلغ سعر رنجة فيليه مدخنة نور وزن 340 جرامًا نحو 146 جنيهًا.
  • تراوح سعر رنجة توب فاليو وزن 200 جرام من 36 إلى 42 جنيهًا.
<strong>سعر كيلو الرنجة</strong>
سعر كيلو الرنجة
  • تراوح سعر رنجة سوبر فاكيوم وزن (300 - 350 جرامًا) من 75 إلى 80 جنيهًا.
  • بلغ سعر فيليه رنجة في زيت الزهراء وزن 350 جرامًا نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر فيليه رنجة مدخنة وزن 200 جرام نحو 155 جنيهًا.
  • تراوح سعر رنجة مدخنة فيليه في زيت وزن 200 جرام من 110 إلى 135 جنيهًا.

أسعار البطارخ في الأسواق

تراوح سعر بطارخ رنجة في زيت الزهراء وزن 350 جرامًا من 200 إلى 230 جنيهًا.

وبلغ سعر بطارخ رنجة مدخنة نور وزن 340 جرامًا نحو 200 جنيه.

<strong>سعر الكافيار</strong>
سعر الكافيار

أسعار الكافيار في الأسواق

وبلغ سعر كافيار أسود فيشر مان وزن 50 جرامًا نحو 215 جنيهًا.

وبلغ سعر كافيار أسود فيشر مان وزن 100 جرام نحو 295 جنيهًا.

وبلغ سعر كافيار أحمر فيشر مان وزن 100 جرام نحو 295 جنيهًا.

<strong>سعر الفسيخ</strong>
سعر الفسيخ

أسعار السردين المدخن في الأسواق

وبلغ سعر أصابع كابوريا سوريمي سولي وزن 250 جرامًا نحو 186 جنيهًا.

وبلغ سعر فيليه سردين مدخن حار نور وزن 200 جرام نحو 58.5 جنيه.

وبلغ سعر سردين فاكيوم سمر مون نحو 145 جنيهًا.

<strong>سعر الفسيخ</strong>
سعر الفسيخ

أسعار الفسيخ في الأسواق

وفيما يخص سعر الفسيخ في الأسواق بالتزامن مع عيد الفطر المبارك؛ فجاءت كالأتي:

<strong>سعر البطارخ</strong>
سعر البطارخ

 

  1. تراوح سعر سمك بوري مملح مغلف بدون رأس وزن (280 - 325 جرامًا) من 200 إلى 240 جنيهًا.
  2. بلغ سعر الفسيخ وزن 200 جرام نحو 203 جنيهات.
  3. بلغ سعر فسيخ وزن 500 جرام نحو 240 جنيهًا.
  4. بلغ سعر فسيخ مغلف سمر مون نحو 480 جنيهًا
<strong>سعر البطارخ</strong>
سعر البطارخ
  1. بلغ سعر فسيخ فيليه في زيت الزهراء وزن 350 جرامًا نحو 325 جنيهًا.
  2. تراوح سعر فسيخ فيليه الزهراء وزن 650 جرامًا من 380 إلى 440 جنيهًا.
  3. بلغ سعر فسيخ سمكة كاملة الزهراء وزن ( 350 لـ 400 جرام) من 180 إلى 240 جنيهًا.
<strong>سعر الفسيخ</strong>
سعر الفسيخ

سعر الفسيخ في الأسواق

  • تراوح سعر فيليه فسيخ توب فاليو وزن 330 جرامًا من 254 إلى 286 جنيهًا.
  • بلغ سعر فسيخ فيليه الصياد وزن 650 جرامًا نحو 425 جنيهًا.
  • بلغ سعر فيليه فسيخ الصياد وزن 300 جرام نحو 290 جنيهًا.
<strong>سعر الفسيخ</strong>
سعر الفسيخ
  • بلغ سعر فسيخ بوري مغلف الصياد وزن 500 جرام نحو 254.5 جنيه.
  • تراوح سعر فيليه فسيخ توب فاليو وزن 650 جرامًا من 338 إلى 416 جنيهًا.
  • بلغ سعر فيليه فسيخ توب فاليو وزن 200 جرام نحو 198 جنيهًا.

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