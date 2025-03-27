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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 27 - 3 - 2025 في قطر

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية اليوم الخميس استقرارًا في جميع الأعيرة فى آخر تحديث للأسعار اليومية، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء المشغولات الذهبية، والسبائك  باعتبار الذهب أهم الملاذات الآمنة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 311 ريالا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 266 ريالا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 355 ريالا

أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 2490 ريالا

 

أسعار الذهب العالمية اليوم 

 

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن فاقمت الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات التوتر التجاري العالمي وقبل الموعد النهائي المحدد في الثاني من أبريل نيسان لتطبيق الولايات المتحدة لرسوم جمركية مضادة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة ليصل إلى 3033.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش. 

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة لتصل إلى 3039 دولارا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة بدءا من الأسبوع المقبل، مما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية.

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