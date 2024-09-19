الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك تشيد بتجديد الموافقة على تحديد السلع الاستراتيجية

حازم المنوفي، فيتو
حازم المنوفي، فيتو

قال حازم المنوفي رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك إن  قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة ليس له علاقة بتجار التجزئة والهايبرات والسوبر ماركت، ويتعلق فقط بحلقات التداول وتجار الجملة والموردين.

وأوضح «المنوفي» أن تجار التجزئة في الأصل لا يستطيعون حجب أي سلعة عن المستهلك حسب نص القانون.

جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، فيتو

تجديد قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد السلع الاستراتيجية

 ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة، حيث نص القرار على اعتبار "7" سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي: "الأرز – السكر- زيت الخليط- الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة"، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر.

 

 وأوضح المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم أن هذا القرار خاص بالمخازن وتجار الجملة وحلقات التداول، ولا يتعلق بالمحالّ أو المتاجر أو المحل البقالة التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

 أكد المنوفي أن قرار السلع الاستراتيجية سيؤثر بشكل كبير على أسعارها، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى تثبيت الأسعار من خلال دعم الحكومة لهذه السلع، حيث من الممكن أن تنخفض الأسعار أو تثبت لتكون في متناول المواطنين، مما يساعد في مكافحة التضخم.

 وأضاف أن القرار سيعزز الإنتاج المحلي أو تحسين سلاسل الإمداد، مما يسهم في استقرار الأسواق وتوفير السلع بشكل منتظم.

وتابع: كما أن القرار يسهم في حماية المستهلك من التقلبات السعرية المفاجئة التي قد تؤثر على ميزانيته، إضافة إلى دعم السلع الاستراتيجية قد يشجع الاستثمار في القطاعات المعنية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.

 وأكد المنوفي أن القرار سينعكس بالإيجاب على المواطن حيث من، الممكن أن يؤدي إلى الحصول على السلع الأساسية بأسعار معقولة، مما يعزز مستوى المعيشة ويقلل من العبء المالي.

txt

حبس وغرامة، تفاصيل تعديل عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية

txt

رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة، تعرف عليها

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

احتكار السلع السلع الاستراتيجية المنتجات الإستراتيجية تجار الجملة تجار التجزئة حماية المستهلك زيت الخليط قرار رئيس الوزراء قرار مجلس الوزراء السلع الغذائية المواد الغذائية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث، عيار 21 يسجل 3500 جنيها

مدبولي يكشف خطة تحريك أسعار المحروقات وسعر تكلفة أنبوبة البوتاجاز (فيديو)

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

حقيقة رحيل جوميز حال خسارة السوبر الإفريقي أمام الأهلي

رئيس الوزراء يوضح تفاصيل ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية

حسن نصر الله يكشف عن رسالة سرية وصلت حزب الله بعد ضربة البيجر

رقم صادم، مدبولي يكشف حجم سرقة التيار الكهربائي في مصر

كواليس أولي جلسات محاكمة أحمد ياسر المحمدي بتهمة اغتصاب فتاة.. أسرة اللاعب تنفعل علي الحضور.. والدفاع يوجه طلبا لهيئة المحكمة

منوعات

المزيد

إنقاذ امرأة التف حول جسدها ثعبان أفعى لمدة ساعتين

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 19- 09- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 13 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حسن نصر الله يتحدث عن ليلة تفجيرات البيجر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، مصعب بن عمير.. من حياة الرفاهية إلى الزهد والكفاح

تفسير حلم الهدية في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار والسعادة

وزير الأوقاف: الفرح بميلاد الرسول من أعظم العبادات للتقرب إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية