الخميس 27 مارس 2025
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اقتصاد

مكاسب جديدة للذهب بالبورصة المصرية، الجرام وصل لهذا المستوى

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

مؤشر الذهب، ارتفع مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بحركة التداولات في البورصة المصرية  ليسجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس 27 مارس 2025 حوالى 4964 جنيها للبيع.

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية.

 

تحركات اسعار الذهب فى البورصة - فيتو 
تحركات اسعار الذهب فى البورصة - فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية 

  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 4964 جنيهًا للعرض. 
  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 4907 جنيها للطلب. 

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــــــا

مؤشر الذهب  - فيتو 
مؤشر الذهب  - فيتو 

 

سعر الذهب العالمى

سعر الذهب العالمى يستقر قرب أعلى مستوى تاريخى بعد قرارات الفيدرالى الأمريكى، حيث واصل سعر الذهب العالمي الحفاظ على مكاسبه، متداولًا بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله بحركة التداولات، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات الأسواق المالية.

قرار الفيدرالي وتأثيره على الذهب

وأكد أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي استمرار توقعاتهم بخفض الفائدة هذا العام، وهو ما ساهم في دعم أسعار الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين. 

كما قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، في ظل استمرار التضخم القوي واستقرار سوق العمل، ما دفع المسؤولين إلى تأجيل أي تغييرات في السياسة النقدية لحين وضوح المشهد الاقتصادي.

الفيدرالى والذهب - فيتو 
الفيدرالى والذهب - فيتو 


الطلب على الذهب كملاذ آمن

 ومع تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية وعودة المخاوف بشأن السياسات التجارية الأمريكية، شهدت الأسواق المالية إقبالًا كبيرًا على الذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى ارتفاع سعره بنسبة 15.8% منذ بداية العام الجاري. 

وتزايدت المخاوف بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي ساهمت في رفع توقعات التضخم ودعم  أسعار الذهب.
 

 الذهب  - فيتو 
 الذهب  - فيتو 

 

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  1. يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  2. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  3. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  4. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

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