أبرزها الشاي والسكر والدقيق، انخفاض أسعار 11 سلعة رئيسة في الأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجلت أسعار 11 سلعة غذائية انخفاضًا ملحوظا في الأسواق، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

2.5 جنيه انخفاضا في سعر الفول المعبأ بالأسواق

انخفض سعر الفول المعبأ بنحو 2.5 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 58.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 40 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر الفول السائب بالأسواق

انخفض سعر الفول السائب بنحو 67 قرشًا للكيلو، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 42.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 38 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

5 جنيهات انخفاضا في سعر الفول المعبأ مجروش بالأسواق

انخفض سعر الفول المعبأ مجروش بنحو 5 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ مجروش نحو 58.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ مجروش من 40 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر العدس المعبأ بالأسواق

انخفض سعر العدس المعبأ بنحو 4.5 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 64.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 50 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

انخفض سعر العدس الأصفر المعبأ بنحو 3 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 65.9 جنيه، فيما تراوحت أسعار عدس أصفر المعبأ من 50 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

4 جنيهات انخفاضا في سعر العدس بجبة بالأسواق

انخفض سعر العدس بجبة بنحو 4 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبة نحو 62 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار العدس بجبة من 50 إلى 75 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

1.5 جنيه انخفاضا في سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

كما انخفض سعر الدقيق المعبأ بنحو 1.5 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 26.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 20 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

1.5 جنيه انخفاضا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

انخفض سعر السكر المعبأ بنحو 1.5 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 35.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

50 قرشًا انخفاضا في سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

وانخفض سعر المكرونة المعبأة بنحو 50 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 30.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 24 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

جنيه انخفاضا في سعر المكرونة السائبة بالأسواق

وانخفض سعر المكرونة السائبة بنحو جنيه في الكيلو، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 25.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 20 إلى 32 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

10 جنيهات انخفاضا في سعر الشاي بالأسواق

كما انخفض سعر الشاي انخفاضات تراوحت ما بين 9 إلى 10 جنيهات في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 234 جنيهًا إلى 255 جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي من 200 إلى 300 جنيه.