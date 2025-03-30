العيد رنجة.. إقبال كثيف على محال الفسيخ والأسماك.. برطمان الـ سي فود بـ 190 جنيهًا والبوري الجامبو بـ 350.. وهذه أبرز الخضروات المكملة وأهميتها (فيديو وصور)

يُعد تناول الرنجة والفسيخ من العادات المصرية القديمة المتجذرة في ثقافة الشعب المصري، حيث ارتبطت هذه الأطعمة بأعياد محددة مثل شم النسيم وعيد الفطر المبارك. ومع انتهاء شهر رمضان الكريم، يبدأ الكثير من المصريين في الاستعداد للاحتفال بالعيد بطقوس متنوعة، من بينها شراء الرنجة والفسيخ وتناولها مع البصل والليمون كوجبة تقليدية ذات طابع خاص.

إقبال متزايد على الشراء في السيدة زينب

في منطقة السيدة زينب، التي تُعد واحدة من أبرز الأماكن التي تشهد إقبالًا واسعًا على شراء الفسيخ والرنجة في القاهرة، بدأ الإقبال يتزايد بشكل ملحوظ منذ أربعة إلى خمسة أيام قبل عيد الفطر المبارك. ويعتبر هذا الوقت من أكثر الفترات ازدحامًا على مدار العام، حيث يتوافد الناس من مختلف المناطق لشراء الأسماك المدخنة والمملحة.

يقول أحد الباعة في منطقة السيدة زينب: "الإقبال على الفسيخ والرنجة كل سنة بيبدأ يزيد قبل العيد بأيام قليلة، الناس بتحب تبدأ يوم العيد بتغيير في الأكل بعد صيام شهر كامل" ويضيف أن الزحام يزداد تدريجيًا كل يوم، خاصة في اليومين الأخيرين قبل العيد.

أسعار الرنجة والفسيخ في السوق

تشهد أسعار الرنجة والفسيخ هذا العام استقرارًا نسبيًا مقارنةً بالعام الماضي، مع وجود اختلاف بسيط في أسعار الفسيخ. وفيما يلي أسعار بعض المنتجات المتاحة في الأسواق:

سي فوود رنجة فيليه برطمان 350 جم: 190 جنيهًا.

رنجة هولندية فيليه 1 كجم: 644.99 جنيهًا.

رنجة هولندية 1 كجم: 276.99 جنيهًا.

نور رنجة مدخنة فاكيوم 1 كجم: 351.99 جنيهًا.

رنجة فيليه مدخنة على الطريقة اليونانية: 909.99 جنيهًا.

بطارخ رنجة مدخنة 1 كجم: 1338.99 جنيهًا.

أما بالنسبة للفسيخ، فقد سجلت أسعاره كالتالي:

فسيخ بوري نمرة واحد: 350 جنيهًا للكيلوجرام.

كيلو فسيخ (3 قطع): 300 جنيه.

فسيخ بوري بطارخ: 350 جنيهًا للكيلوجرام.

فسيخ بوري جامبو: 350 جنيهًا للكيلوجرام.

على الرغم من استقرار أسعار الرنجة، إلا أن أسعار الفسيخ شهدت ارتفاعًا طفيفًا هذا العام.

الخضروات المكملة وأهميتها

وتُعتبر الخضروات مثل البصل والليمون والفلفل من العناصر الأساسية عند تناول الرنجة والفسيخ. وتشهد أسعارها ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام، وخاصة الليمون الذي يُستخدم بكثرة لتحضير سلطة الرنجة وتتبيل الفسيخ. وفيما يلي أسعار بعض الخضروات:

سعر كيلو البصل الأحمر: 25 جنيهًا.

سعر كيلو البصل الأبيض: 10 جنيهات.

رابطة البصل الأخضر: 5 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الحامي: 30 جنيهًا.

سعر كيلو الفلفل الحلو: 40 جنيهًا.

سعر كيلو الفلفل الألوان: 40 جنيهًا.

سعر كيلو الليمون: 100 جنيه.

ويشير أحد الباعة إلى أن "ارتفاع سعر الليمون بشكل خاص جعل الناس تحاول تقليل الكميات اللي بيشتروها، لكن الإقبال على الرنجة والفسيخ ثابت تقريبًا كل سنة".

الطلبات متساوية والإقبال مستمر

ويلاحظ الكثير من الباعة في منطقة السيدة زينب أن الإقبال على الرنجة والفسيخ متساوٍ تقريبًا، حيث يُفضل البعض تناول الرنجة كوجبة خفيفة ومذاقها المدخن، بينما يفضل آخرون الفسيخ بطعمه المملح القوي. كما أن بعض الزبائن يميلون لشراء أنواع معينة مثل "رنجة فيليه مدخنة على الطريقة اليونانية" أو "بطارخ رنجة مدخنة" على الرغم من ارتفاع أسعارها مقارنةً بالأنواع الأخرى.

ويتوقع الكثير من التجار أن يستمر الإقبال على شراء الرنجة والفسيخ حتى اليوم الأخير قبل عيد الفطر، حيث يحرص المصريون على أن تكون هذه الوجبة جزءًا من احتفالهم بالعيد، وأن تظل هذه العادة قائمة رغم اختلاف الأجيال وارتفاع الأسعار. وتظل المناطق الشهيرة مثل السيدة زينب نابضة بالحياة والحركة، خصوصًا في هذا الموسم الذي يجمع بين الطقوس الشعبية والبهجة التي تملأ الأجواء.

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