الفسيخ يصل لـ 400 جنيهًا، إقبال كثيف على الأسماك المملحة بالبحيرة قبل عيد الفطر (فيديو وصور)

تعتبر عادة شراء الفسيخ والرنجة والسردين جزءً أساسيًا من تقاليد عيد الفطر المبارك في محافظة البحيرة، حيث يحرص المواطنون على شراء الأسماك المملحة بأنواعها المختلفة في العيد كجزء من الاحتفالات والعادات الهامة التي يحرص عليها مواطني المحافظة.

اسعار الفسيخ والرنجة بمحافظة البحيرة، فيتو

اسعار الفسيخ والرنجة بمحافظة البحيرة، فيتو

أسعار الفسيخ بمحافظة البحيرة

تتفاوت أسعار الفسيخ هذا العام في الأسواق بشكل ملحوظ وذلك حسب جودة المنتج والحجم المقدم حيث يسجل سعر كيلو الفسيخ كبير الحجم سعر 400 جنيها والأحجام المتوسطة ما بين 300 إلى 350 جنيها للكيلو بينما يسجل الحجم الصغير سعر الكيلو إلى 230 جنيهًا.

الرنجة الهولندي الخيار الأكثر شعبية بمحافظة البحيرة

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كما تحظى الرنجة إقبالا كبيرا من مواطني محافظة البحيرة بأنواعها المختلفة ولكن الهولندي الخيار الأكثر طلبًا من بين أنواع الرنجة الأخرى ووصل سعر الكيلو حوالي 140 إلى 150 جنيها ويُفضل المواطنون الرنجة الهولندي لكونها تتمتع بجودة عالية وطعم مميز، ويشهد السردين ايضا اقبالًا كبيرا من المواطنين في عيد الفطر ويتراوح أسعاره ما بين 250 إلى 300 جنيها للكيلو.

اسعار الفسيخ والرنجة بمحافظة البحيرة، فيتو

اسعار الفسيخ والرنجة بمحافظة البحيرة، فيتو



وتظل عادة شراء الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة من أبرز تقاليد عيد الفطر ومع تنوع الأسعار وتفاوتها، تبقى هذه العادات جزءً لا يتجزأ من روح العيد التي يحرص الجميع على إحيائها مما يعكس ارتباط الناس بتاريخهم الثقافي والاجتماعي.

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