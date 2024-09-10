بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

التضخم فى أغسطس، يعتبر ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية، والخدمات أحد أهم التحديات التي تواجه الأسر بشكل يومى وتسبب في نوعا من المعاناة.

وتشهد أسعار السلع الغذائية ارتفاعا متتاليا، وهو الأمر الذي يمثل تحديا صعبا مع كل بيت مصري خلال التوقيت الراهن، ويعد ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية أحد الأزمات الاقتصادية التي تؤرق كل بيت مصري، نتيجة إضافة المزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل الأسرة، وذلك نظرا لارتفاع التضخم.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال أغسطس 2024 مقارنة بـ أغسطس 2023

التغيير على أساس سنوى

وشهد عدد من أسعار السلع الغذائية ارتفاعا خلال شهر أغسطس 2024، مقارنة بـ أغسطس2023، وذلك طبقا لما رصده التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (28.1%)

ارتفاع أسعار السلع الغذائية

1- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (32.5%)

2- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (21.1%)

3- ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (17.5%)

4- ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (34.7%)

5- ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (15.3%)

6- ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (29.7%)

7- ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (44.2%)

8- ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (19.6%)،

9- ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية بنسبة (55.9%)

10- ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (32.5%)

11- ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (43.6%).



ارتفاع أسعار الدخان

12- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (37.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (18.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (37.6%).

ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال شهر أغسطس 2024 مقارنة بـ يوليو 2024

كما شهد عدد من أسعار السلع الغذائية ارتفاعا خلال شهر أغسطس 2024، مقارنة بـ يوليو 2024، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (1.8%)

وتأتي التغييرات نتيجة للآتي

1- ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)

2- ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.1%)

3- ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%)

4- ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (14.3%)

5- ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.0%)

6- ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.7%).

انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز واللحوم

1- انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.3%)

2- انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)

3- انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.9%).

تراجع أسعار الدخان

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضًا قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%).

ما هو التضخم؟

التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.

ونتيجة لارتفاع الأسعار فيؤثر ذلك على قدرة قطاع كبير من المواطنين على تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

ماذا يعني التضخم؟

التضخم في مصر، يعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.

الجهة المسؤولة عن قياس التضخم

يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بقياس معدل التضخم.

كيف يتم حساب التضخم؟

يتم الحساب من خلال نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شاملة:«الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها»، خلال الفترة من 1 إلى 28 من كل شهر من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية.

ويستبعد البنك المركزي المصري، في قياسه للتضخم السلع المسعرة إداريًّا، والتي تتعرض لهزات العرض والطلب من حساب التضخم العام، ويكون الرقم الصادر عن البنك المركزي مبنيًّا بالأساس على الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء.

ویشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین، مستبعدا منه أسعار السلع المحددة إداریًّا، بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية الأكثر تقلبًا وهي الخضراوات والفاكھة.

ويعتبر البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، كمؤشر توضیحي وتكمیلي ولا یمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستھلكین المعد من قبل الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لذلك لا یعتبر معدل التضخم الأساسي بدیلا عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، فالغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي ھو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة في الأسعار.

ویھدف البنك المركزي المصري من نشر مقیاس التضخم الأساسي إلى تحسین معرفة الجمھور بدینامیكیات التضخم، وبالتالي التقلیل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلـى توقعات التضخم، الأمر الذي یقلل بدوره من التغيرات الحــــادة في التضخم.

كيف يستهدف البنك المركزي معدلات التضخم؟

ويسعى البنك المركزي المصري، لاستهداف معدلات التضخم من خلال تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة في السوق بجدول زمني واضح يتسم بالشفافية، وإعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دوري تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية، وتفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، وتعد وظيفة أساسية من وظائف البنك المركزي هي استهداف معدلات التضخم، كإطار رسمي للسياسة النقدية.