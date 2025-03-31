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اقتصاد

شعبة الخضراوات: أسعار الثوم ستنخفض لـ 7 جنيهات في هذا الموعد

أسعار الثوم في الأسواق
أسعار الثوم في الأسواق

أسعار الثوم اليوم في الأسواق، يترقب المواطنون انخفاض أسعار الثوم في الأسواق، بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعاره منذ منتصف العام الماضي، حيث وصل سعر كيلو الثوم في أسواق الجملة إلى 80 جنيهًا، وفي أسواق التجزئة وصل إلى 100 جنيه.

<strong>اسعار الثوم في الأسواق</strong>
أسعار الثوم في الأسواق

 متى تنخفض أسعار الثوم في الأسواق؟

<strong>اسعار الثوم في الأسواق</strong>
أسعار الثوم في الأسواق

أسعار الثوم ستشهد انخفاضات ملحوظة 

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الثوم ستشهد انخفاضات ملحوظة خلال الشهر المقبل.

<strong>حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة</strong>
حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

أسعار الثوم بدأت في الانخفاض منذ شهرين تقريبًا

وأوضح «النجيب» لـ «فيتو» أن سعر الثوم بدأ في الانخفاض منذ شهرين تقريبًا، لتنخفض أسعاره لأقل من 20 جنيهًا، بعد أن وصل سعر الثوم إلى 80 جنيهًا في سوق العبور لجملة الخضراوات.

<strong>اسعار الثوم في الأسواق</strong>
اسعار الثوم في الأسواق

توقعات بمواصلة الانخفاض في سعر الثوم خلال شهر إبريل

وأضاف أن سعر كيلو الثوم يتراوح في سوق العبور بين 13 و19 جنيهًا، موضحًا أن ما طرح في الأسواق خلال الفترة الماضية هو الثوم البشائر، أي بداية الإنتاجية، وأنه خلال الفترة المقبلة سيزيد المعروض من الثوم، متوقعًا مواصلة الانخفاض في سعر الثوم خلال شهر إبريل المقبل.

<strong>اسعار الثوم في الأسواق</strong>
اسعار الثوم في الأسواق

سعر كيلو الثوم سيصل إلى 7 جنيهات خلال الشهر المقبل

وتوقع نائب رئيس شعبة الخضراوات أن يصل سعر كيلو الثوم إلى 7 جنيهات خلال الشهر المقبل.

<strong>اسعار الثوم في الأسواق</strong>
اسعار الثوم في الأسواق

 إبريل شهر تخزين الثوم

وأوضح أن إبريل هو شهر تخزين الثوم، حيث مع زيادة المعروض منه وانخفاض أسعاره، يقدم المواطنين والتجار على تخزين الثوم بكميات تلائم الاستهلاك على مدار العام.

<strong>اسعار الثوم في الأسواق</strong>
اسعار الثوم في الأسواق

 سعر الثوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

وفي نفس السياق، نستعرض سعر الثوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، الذي جاء كالآتي: 

بلغ سعر ثوم مقشر عبوة وزن 200 جرام نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر ثوم صيني عبوة وزن 250 جرامًا نحو 48 جنيهًا.

بلغ سعر ثوم مقشر استرا وزن 100 جرام نحو 23 جنيهًا.

بلغ سعر الثوم الصيني وزن 500 جرام نحو 100 جنيه.

بلغ سعر كيلو الثوم الصيني نحو 200 جنيه.

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