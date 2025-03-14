الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مؤشر الذهب يشتعل عالميا، الأونصة تتخطى حاجز الـ 3000 دولار

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب عالميا، تلون مؤشر الذهب بالأخضر خلال حركة التداولات العالمية بالساعات الماضية ليلامس المؤشر المستوى 3004.69 دولار للأونصة الواحدة، اليوم الجمعة 14 مارس 2025.

اقرأ التالي: ارتفاع جديد فى أسعار الذهب اليوم

 

حركة أسعار الذهب العالمية 

وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظًا، حيث ارتفعت سعر الأوقية في المعاملات الفورية ليصل إلى 3004 دولارات، بعد اقترابه من أعلى مستوى له على الإطلاق خلال تداولات الجلسات الماضية.

ويُعزى هذا الارتفاع الذي وصل له المؤشر خلال تداولات يناير 2025 إلى ضعف الدولار الأمريكي وتزايد المخاوف بشأن السياسات التجارية الأمريكية، خاصةً بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن خطط لفرض رسوم جمركية جديدة، مما أثار قلقًا بشأن تصاعد التوترات التجارية العالمية. 

 

مؤشر الذهب - فيتو 
مؤشر الذهب - فيتو 

 

الذهب ملاذ آمن ضد التضخم 

يذكر أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا، وتركز السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية. 

سعر جرام الذهب عيار 24 

 سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4811 جنيهًا للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4210 جنيهًا.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما  جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3608 جنيهًا.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

مؤشر الذهب - فيتو 
مؤشر الذهب - فيتو 

 

الاستثمار في الذهب وتحقيق الأهداف المالية 

 الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار في المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار في الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار في الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار في الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التداولات العالمية التصميم آفة الذهبية الذهب عيار 18 الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21

مواد متعلقة

سعر جرام الذهب في السعودية، عيار 21 يسجل هذا الرقم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 14 مارس 2025

ارتفاع سعر جرام الذهب ختام تعاملات اليوم فى الصاغة

سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية في ختام تعاملات الأسبوع

سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية في ختام تعاملات الأسبوع

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 4817 جنيها

أسعار الذهب تشتعل، جرام المعدن الأصفر عيار الـ 24 يقترب من 5000 جنيه

أسعار الذهب في الإمارات مساء اليوم الخميس

الأكثر قراءة

بعد تلقيها استغاثات، محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل أعمال التنقيب عن الآثار بـ كرموز

بعد إعلانها الانفصال عن زوجها، رحمة أحمد تتصدر الترند

الأرصاد تحذر من نشاط للرياح المثيرة للاتربة غدا على هذه المناطق

بالأيدي والأرجل، تفاصيل اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالضرب المبرح في البحيرة

قرار عاجل من محافظ البحيرة بشأن اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالضرب المبرح

"إنتي منافقة"، نجلاء بدر تصدم بسمة وهبة وتحرجها على الهواء (فيديو)

صرف تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 بالزيادة الجديدة غدًا

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

تراتيل وصراخ، راكب يثير الذعر على متن طائرة أمريكية ويعتدي على طاقمها

برسائل الترحيب والجرافتي وعلم فلسطين، المطرية تتزين استعدادا لحفل الفطار الجماعي السنوي (صور)

بسبب حديثه عن خلق الله، متحول جنسيا يشهر مسدسه في وجه واعظ بأمريكا (فيديو)

أناقة تجمع بين الأصالة والحداثة، إطلالة ساحرة للملكة رانيا في شهر رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

معاوية.. سيرة مؤسس الدولة الأموية من كاتب الوحي حتى أول ملك في الإسلام (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، أم سلمة أول مهاجرة وآخر من تُوُفِّي من أمهات المؤمنين

تفسير رؤية صلاة العشاء في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

معجزات الرسول، الله يبر بقسم النبي

المزيد
الجريدة الرسمية