مؤشر الذهب يشتعل عالميا، الأونصة تتخطى حاجز الـ 3000 دولار

مؤشر الذهب عالميا، تلون مؤشر الذهب بالأخضر خلال حركة التداولات العالمية بالساعات الماضية ليلامس المؤشر المستوى 3004.69 دولار للأونصة الواحدة، اليوم الجمعة 14 مارس 2025.

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حركة أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظًا، حيث ارتفعت سعر الأوقية في المعاملات الفورية ليصل إلى 3004 دولارات، بعد اقترابه من أعلى مستوى له على الإطلاق خلال تداولات الجلسات الماضية.

ويُعزى هذا الارتفاع الذي وصل له المؤشر خلال تداولات يناير 2025 إلى ضعف الدولار الأمريكي وتزايد المخاوف بشأن السياسات التجارية الأمريكية، خاصةً بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن خطط لفرض رسوم جمركية جديدة، مما أثار قلقًا بشأن تصاعد التوترات التجارية العالمية.

مؤشر الذهب - فيتو

الذهب ملاذ آمن ضد التضخم

يذكر أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا، وتركز السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4811 جنيهًا للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4210 جنيهًا.

هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.

كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.

وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3608 جنيهًا.

الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.

ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

مؤشر الذهب - فيتو

الاستثمار في الذهب وتحقيق الأهداف المالية

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات:

يعد الاستثمار في المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.

الاستثمار في الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.

الاستثمار في الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.

الاستثمار في الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

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