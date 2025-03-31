الإثنين 31 مارس 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات ادعاء بلوجر سرقة أموالها داخل مركز تجميل بمدينة نصر

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقیقة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا ادعاء إحدى السیدات  بتعرضھا للسرقة داخل أحد مراكز التجمیل بالقاھرة.

وكانت أجھزة وزارة الداخلیة، تتابع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا ادعاء إحدى السیدات "صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي" بتعرضھا لواقعة سرقة مبلغ مالى من حقیبتھا داخل أحد مراكز التجمیل بمدینة  نصر بالقاھرة.

وبالفحص تبین تلقي قسم شرطة أول مدینة نصر شكوى من السیدة، مقیمة بالجیزة؛ من داخل أحد مراكز التجمیل "بدون ترخیص" بدائرة القسم، حیث أفادت بأنھا خلال قیامھا بتصویر "إعلان دعائى للمركز" لبثه على مواقع التواصل الإجتماعى، تركت حقیبتھا وبھا مبلغ مالي داخل إحدى الغرف بالمركز وعقب انتھائھا اكتشفت سرقة المبلغ المالي من حقیبتھا، واتھمت مالك المركز وعامل بالمركز بالسرقة.

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وبمواجھتھما أنكرا ما نُسب إلیھما، وعللا اتھامھا لھما بسبب خلافات بینھم حول القیمة المالیة للإعلان التى كانت المذكورة ستقوم بإعداده للمركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية سرقة مبلغ مالي صانعة محتوى وزارة الداخلية مدینة نصر

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