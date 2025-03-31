ضبط 68 كيلو حشيش وهيروين بـ 6 ملايين جنيه في الإسماعيلية والدقهلية
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
فى الإسماعيلية؛ تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين.
سقوط 3 تجار مخدرات
وفى الدقهلية؛ تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة شربين، وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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