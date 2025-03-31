الإثنين 31 مارس 2025
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حوادث

ضبط 68 كيلو حشيش وهيروين بـ 6 ملايين جنيه في الإسماعيلية والدقهلية

سقوط 3 تجار مخدرات
سقوط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 68 كيلو حشيش وهيروين

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

سقوط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 68 كيلو حشيش وهيروين بـ 6 ملايين جنيه فى الإسماعيلية والدقهلية 
سقوط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 68 كيلو حشيش وهيروين بـ 6 ملايين جنيه فى الإسماعيلية والدقهلية 
سقوط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 68 كيلو حشيش وهيروين بـ 6 ملايين جنيه فى الإسماعيلية والدقهلية 
سقوط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 68 كيلو حشيش وهيروين بـ 6 ملايين جنيه فى الإسماعيلية والدقهلية 


 فى  الإسماعيلية؛ تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين.

سقوط 3 تجار مخدرات 

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وفى الدقهلية؛ تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة شربين، وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مخدر الحشيش مخدر الهيروين مديرية أمن الإسماعيلية مديرية أمن الدقهلية

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