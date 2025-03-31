ضبط 68 كيلو حشيش وهيروين بـ 6 ملايين جنيه في الإسماعيلية والدقهلية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

سقوط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 68 كيلو حشيش وهيروين بـ 6 ملايين جنيه فى الإسماعيلية والدقهلية

سقوط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 68 كيلو حشيش وهيروين بـ 6 ملايين جنيه فى الإسماعيلية والدقهلية



فى الإسماعيلية؛ تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين.

سقوط 3 تجار مخدرات

وفى الدقهلية؛ تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة شربين، وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.