الإثنين 31 مارس 2025
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حوادث

ضبط شخص فصل الكهرباء عن شقة سيدة وحطم كاميرات المراقبة بالهرم

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بفصل الكهرباء عن الشقة محل سكنها وتحطيم كاميرات المراقبة المتواجدة أمام شقتها بالجيزة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بفصل الكهرباء عن الشقة محل سكنها بأحد العقارات وتحطيم كاميرات المراقبة المتواجدة أمام شقتها والتعدى عليها وتهديدها بإلحاق الأذى بها.

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وبالفحص تبين ورود بلاغا من القائمة بالنشر وشقيقتها بتضررهما من المشكو فى حقه لقيامه بالتعدى عليهما بالسب والشتم ومنعهما من تركيب كاميرات المراقبة أمام باب الشقة محل سكنهما وقيامه بفصل الكهرباء عن شقتهما وكذا تحطيم كاميرات المراقبة المتواجدة أمام باب الشقة مستخدمًا “عصا خشبية”.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو فى حقه " نجل مالك العقار محل الواقعة- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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