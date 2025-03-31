الذهب يتجاوز 3117 دولارًا للأونصة.. تحذيرات من استمرار ارتفاع المعدن الأصفر.. وهذه أبرز النصائح للاستثمار الآمن

المؤشرات العالمية، العلاقة بين الدولار والذهب وطيدة، كما أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال الوقت الراهن أيضًا، وعلى رأسها، نسبة العرض إلى الطلب؛ فكلما زاد العرض وانخفض الطلب أصبحت الأسعار منخفضة والعكس بالعكس.

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الدولار والذهب -

مؤشر الدولار ملاذًا آمنًا في أوقات تراجع الأسواق

وطالما أعتُبر مؤشر الدولار ملاذًا آمنًا في أوقات تراجع الأسواق، فلم يشهد هذه المرة أي انتعاش، رغم اندفاع المستثمرين بحثًا عن الملاذات الآمنة، بل على العكس، كان يتراجع أيضًا، وبوتيرة متسارعة مع تدفق الأموال الساخنة نحو الذهب والين والأسهم الأوروبية، أي أصول تقريبًا عدا الأمريكية.

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مؤشر الدولار - فيتو

هبوط الدولار أمام العملات الرئيسية



انخفض مؤشر الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية خلال الأشهر الثلاثة الماضية يسجل الآن بحركة التعاملات 104.01، ما دفع مؤشر "بلومبرج "الدولار إلى التراجع بنحو 3%، في أسوأ بداية منذ عام 2017، وفي المقابل ارتفع سعر الذهب، وهو ملاذ آمن منافس، إلى مستوى قياسي تجاوز 3117 دولار للأونصة.

عملة أساسية في العالم

وحسب “بلومبرج” فإن هذا التراجع لم يضعف قوة الدولار بشكل كبير؛ نظرًا إلى أنه كان قد ارتفع كثيرًا سابقًا مدعومًا بقوة الاقتصاد، وارتفاع أسعار الفائدة ومن الممكن أن يستعيد زخمه إذا أثارت المخاوف من تباطؤ عالمي موجة شراء لسندات الخزانة الأميركية من قبل المستثمرين الأجانب كما أنه لا يزال راسخًا كعملة أساسية في العالم، تُستخدم في غالبية احتياطيات البنوك المركزية، وفي شراء السلع الأساسية مثل النفط، إلى حد كبير بسبب عدم وجود بديل حقيقي حتى الآن.

مؤشر الدولار - فيتو

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات.

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

الذهب يشتعل عالميا والأونصة تتخطى 3117 دولارا

أونصة الذهب، تجاوزت أسعار الذهب اليوم الإثنين 31 مارس 2025 حاجز الـ 3117 دولارا للأونصة للمرة الأولى مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف في شأن الرسوم الجمركية الأمريكية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية.

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مؤشر الذهب - فيتو

الذهب في المعاملات الفورية

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا قياسيًا بلغ 3117 دولارا للأونصة وسجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية متعددة، إذ ارتفعت بنسبة تزيد على 18 % منذ بداية هذا العام مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوز الذهب مستوى 3 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى، وهو إنجاز مهم يقول المتخصصون إنه يعكس المخاوف المتزايدة في شأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم.

التداول على مؤشر الذهب - فيتو

استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية

ودفع ارتفاع أسعار الذهب عديدًا من البنوك إلى زيادة توقعاتها لأسعار الذهب هذا العام، وقال محللون في "أو سي بي سي"، حسب “ اندبندنت عربية ” في الوقت الحالي ازدادت جاذبية الذهب كملاذ آمن وتحوط من التضخم في ظل هذه المخاوف الجيوسياسية والضبابية في شأن الرسوم الجمركية ولا نزال متفائلين في شأن توقعات الذهب في ظل استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية".

3300 دولار للأونصة بنهاية العام

كما رفع كل من "جولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا" و"يو بي أس" أسعارهم المستهدفة للذهب هذا الشهر، إذ توقع "جولدمان" أن يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام، ارتفاعًا من 3100 دولار.

جدير بالذكر يتوقع "بنك أوف أميركا" حسب “ اندبندنت عربية ” أن يتداول الذهب عند 3063 دولارًا للأونصة عام 2025 و3350 دولارًا للأونصة عام 2026، ارتفاعًا من توقعاته السابقة البالغة 2750 دولارًا للأونصة عام 2025 و2625 دولارًا للأونصة عام 2026.

كيف تتأثر أسعار الذهب بالتوترات الجيوسياسية ؟

ساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار فى غزة في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن، حيث تعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على السيارات هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب خلال الجلستين الماضيتين، حيث أعلن الرئيس الأمريكي أن رسومه الجمركية البالغة 25% ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل المقبل، ومن المقرر أن يعلن ترامب عن رسوم جمركية متبادلة ضد عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة في نفس التاريخ، ويشكل نطاق هذه الرسوم وتأثيرها المحتمل نقطة رئيسية من عدم اليقين في الأسواق.



الاونصة

4 عوامل تؤثر في أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:

السعر العالمي للذهب: يعتبر السعر في البورصات العالمية العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب محليًا وعادة ما يرتبط بسعر الدولار، حيث يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار والعكس صحيح.

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد الذهب من الخارج، فإن أي تغير في سعر الدولار يؤثر مباشرة على سعر الذهب محليًّا.

العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية، خاصة في مواسم الزواج والأعياد، ترتفع الأسعار، بينما تنخفض في فترات الركود.

نصائح للاستثمار في الذهب

تابع أسعار الذهب العالمية قبل الشراء أو البيع.

استثمر في سبائك الذهب أو الجنيهات الذهبية لتجنب الخسارة في المصنعية.

لا تضع كل أموالك في الذهب، بل اجعله جزءًا من محفظتك الاستثمارية.

احتفظ بالذهب في أماكن آمنة مثل البنوك أو الخزائن الخاصة.

جدير بالذكر أن الذهب سيظل دائمًا جزءًا أساسيًّا من النظام المالي والاستثماري العالمي، سواء كحُليٍّ ثمين أو كوسيلة لحفظ الثروة في أوقات الأزمات.

صناديق الاستثمار في الذهب



جدير بالذكر صناديق الاستثمار العالمية فى الذهب أظهرت ارتفاعات كبيرة في التدفقات النقدية إليها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب بحث المستثمرين عن الملاذ الآمن في ظل المخاوف من التعريفات الجمركية الأمريكية وأثرها على أسواق التجارة العالمية، حيث أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع حاد في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة في الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير الماضى من العام الجارى، كما سجلت التدفقات الداخلة إلى الصناديق 52.4 طن ذهب بالتوازي مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية جديدة وهو أعلى مستوى منذ 27 مارس 2020.



هذه القفزة في التدفقات إلى صناديق الذهب كانت بقيادة صناديق أمريكا الشمالية التي سجلت تدفقات بمقدار 48.8 طن ذهب وارتفعت الصناديق في آسيا بمقدار 7.2 طن بينما شهدت صناديق أوروبا خروج تدفقات بمقدار 3.9 طن ذهب.

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