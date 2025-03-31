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اقتصاد

الذهب يشتعل عالميا والأونصة تتخطى 3117 دولارا

أونصة الذهب، فيتو
أونصة الذهب، فيتو

أونصة الذهب، تجاوزت أسعار الذهب اليوم الإثنين 31 مارس 2025 حاجز الـ 3117 دولارا للأونصة للمرة الأولى مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف في شأن الرسوم الجمركية الأمريكية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية.

اقرأ التالي: لأول مرة في تاريخه، الذهب يكسر حاجز الـ 3100 دولار بسبب التوترات التجارية

مؤشر الذهب - فيتو 
مؤشر الذهب - فيتو 

الذهب في المعاملات الفورية

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا قياسيًا بلغ 3117 دولارا للأونصة وسجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية متعددة، إذ ارتفعت بنسبة تزيد على 18 % منذ بداية هذا العام مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوز الذهب مستوى 3 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى، وهو إنجاز مهم يقول المتخصصون إنه يعكس المخاوف المتزايدة في شأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم.

التداول على مؤشر الذهب - فيتو 
التداول على مؤشر الذهب - فيتو 

استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية

ودفع ارتفاع أسعار الذهب عديدًا من البنوك إلى زيادة توقعاتها لأسعار الذهب هذا العام، وقال محللون في "أو سي بي سي"، حسب “ اندبندنت عربية ” في الوقت الحالي ازدادت جاذبية الذهب كملاذ آمن وتحوط من التضخم في ظل هذه المخاوف الجيوسياسية والضبابية في شأن الرسوم الجمركية ولا نزال متفائلين في شأن توقعات الذهب في ظل استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية".

 

3300 دولار للأونصة بنهاية العام

كما رفع كل من "جولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا" و"يو بي أس" أسعارهم المستهدفة للذهب هذا الشهر، إذ توقع "جولدمان" أن يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام، ارتفاعًا من 3100 دولار.

 جدير بالذكر يتوقع "بنك أوف أميركا" حسب “ اندبندنت عربية ” أن يتداول الذهب عند 3063 دولارًا للأونصة عام 2025 و3350 دولارًا للأونصة عام 2026، ارتفاعًا من توقعاته السابقة البالغة 2750 دولارًا للأونصة عام 2025 و2625 دولارًا للأونصة عام 2026.

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