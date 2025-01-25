السبت 25 يناير 2025
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اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت فى البنك المركزى و10 بنوك مصرية (آخر تحديث)

الدولار - فيتو
الدولار - فيتو

سعر الدولار، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، هو مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية.

حركة تداولات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

 شهد سعر الدولار  استقرارا مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025 ، حيث أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

وترصد “فيتو” سعرالدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

 

اقرأ التالي: أسعار الدولار بالبنوك المصرية والبنك المركزي (آخر تحديث)

 

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.22 جنيها للشراء و50.35 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.23 جنيها للشراء و50.33 جنيها للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.23 جنيها للشراء و50.33 جنيها للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.25 جنيها للشراء و50.35 جنيها للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية حوالي 50.23 جنيها للشراء و50.33 جنيها للبيع. 

سعر الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي حوالي 50.29 جنيها للشراء و50.39 جنيها للبيع. 

 

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس حوالي 50.25 جنيها للشراء و50.35 جنيها للبيع. 

سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصرى الخليجى حوالي 50.23 جنيها للشراء و50.33 جنيها للبيع. 

سعر الدولار في بنك القاهرة

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة  حوالي 50.23 جنيها للشراء و50.33 جنيها للبيع. 

سعر الدولار في بنك HSBC

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك HSBC  حوالي 50.26 جنيها للشراء و50.36 جنيها للبيع. 

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدى اجريكول  حوالي 50.23 جنيها للشراء و50.33 جنيها للبيع. 

 

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

في الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتى: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

 

جدير بالذكر أن أسعار الصرف تختلف بين البنوك حسب التوجهات المالية لكل بنك كما أن هناك فارقًا بين سعر الشراء، الذي يمثل السعر الذي يدفعه البنك لشراء الدولار، وسعر البيع، وهو السعر الذي يبيع به البنك الدولار للعملاء، كما ان سعر الدولار يعتبر عاملًا مؤثرًا على العديد من الجوانب الاقتصادية في مصر، مثل أسعار السلع المستوردة، تكاليف الإنتاج، والسيولة النقدية لذلك، يُتابَع باهتمام كبير من قِبَل المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

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