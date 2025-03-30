آخر تحديث لأسعار مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية

مؤشر الذهب، أستقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بختام حركة التداولات في البورصة المصرية ليسجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة وفق اخر تحديث حوالى 4950 جنيها للبيع ليقترب سعر الجرام من سعر 5000 جنيه بختام حركة التعاملات.

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4950 جنيهًا للعرض.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4878 جنيها للطلب.

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــــــا.

مؤشرات التداول على الذهب - فيتو

سعر الذهب العالمى

سعر الذهب العالمى يستقر قرب أعلى مستوى تاريخى بعد قرارات الفيدرالى الأمريكى، حيث واصل سعر الذهب العالمي الحفاظ على مكاسبه، متداولًا بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله بحركة التداولات، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات الأسواق المالية.

الفيدرالى والذهب - فيتو



الطلب على الذهب كملاذ آمن

ومع تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية وعودة المخاوف بشأن السياسات التجارية الأمريكية، شهدت الأسواق المالية إقبالًا كبيرًا على الذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى ارتفاع سعره بنسبة 15.8% منذ بداية العام الجاري.

وتزايدت المخاوف بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي ساهمت في رفع توقعات التضخم ودعم أسعار الذهب.

الذهب - فيتو

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

مؤشر الذهب - فيتو

شعبة الذهب: عيار 21 يرتفع 350 جنيهًا خلال مارس 2025

كشف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إيهاب واصف، أن الذهب في مصر حقق مكاسب خلال شهر مارس 2025 بأكثر من 350 جنيها في الجرام بنسبة زيادة بلغت 8.6% في أعلى ارتفاع شهري منذ فبراير 2024.

وأضاف واصف في تقرير شعبة الذهب اليوم، أن سعر عيار 21 وهو الأكثر تداولا في البلاد تحرك من 4035 جنيها يوم 1 مارس إلي 4385 جنيها بتداولات اليوم 30 مارس 2025.

الذهب سجل أعلى مستوى تاريخي في مصر

وأشار إلى أن الذهب سجل أعلى مستوى تاريخي في مصر حاليًا، مدفوعة بالتطورات العالمية لسعر الأونصة التي حققت مستويات قياسية عند 3086 دولارًا بختام تداولات الأسبوع الماضي.

وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا غير مسبوق على المستويين العالمي والمحلي، مدفوعةً بتصاعد المخاوف من حرب تجارية عالمية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات والشاحنات الخفيفة، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من الأسبوع الحالي.

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