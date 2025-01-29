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اقتصاد

مؤشر الدولار ينخفض عالميا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة مساء اليوم

الدولار والفيدرالى
الدولار والفيدرالى الأمريكى - فيتو

مؤشر الدولار، شهدت  الأسواق المالية العالمية تحركات سلبية ملحوظة في تداولات الدولار مساء اليوم، تزامنا مع صدور بيان الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، مساء اليوم، وهو الأمر الذي انعكس بالسلب على مؤشر الدولار بحركة التداولات. 

اقرأ التالى: مؤشر الدولار (Dollar Index) بالتداولات العالمية

 

مؤشر الدولار - فيتو 
مؤشر الدولار - فيتو 

 


هبوط طفيف في مؤشر الدولار الأمريكي

دفع قرار الفيدرالى الأمريكى مساء اليوم إلى هبوط طفيف في  مؤشر الدولار الأمريكي حيث بلغ مستوى 108 نقاط، وقد ساهمت هذه البيانات في توفير صورة أكثر وضوحًا للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، ما أثر على مؤشر الدولار بتداولات اليوم.
 
 اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 16 يناير 2025

 

مؤشر الدولار - فيتو 
مؤشر الدولار - فيتو 

 

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات. 

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكى القادم بعد تثبيت سعر الفائدة اليوم

يتبقي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 7 اجتماعات دورية خلال عام 2025، ويأتي الاجتماع القادم في 19 مارس المقبل.

 

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