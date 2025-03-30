الأصول الآمنة، اشتعال غير مسبوق فى سعر أونصة الذهب عالميا , ترقب اتساع رقعة الحرب التجارية وخبراء: 3 عوامل تؤثرة في قيمة المعدن الأصفر

الذهب، يعد الذهب من الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات التقلبات الاقتصادية والاضطرابات المالية، وفي عام 2025، يواصل الذهب الظهور بقوة كملاذ آمن للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، ويُؤثر على الاقتصاد بشكل كبير بسبب تأثيره المباشر على أسواق العملات والمستثمرين.

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ارتفاع غير مسبوق وسط استمرار مخاوف اتساع رقعة الحرب

و واصلت أسعار الذهب ارتفاعها غير المسبوق وسط استمرار المخاوف بشأن اتساع رقعة الحرب التجارية، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية على جميع واردات السيارات، وخلال السطور التالية توضح “فيتو” أهم وأبرز التفاصيل التي تدور حول المعدن الأصفر واتجاه التعاملات عالميا وتأثيرها على حركة البيع والشراء محليا.

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مؤشر الذهب - فيتو

خبيرة أسواق مال: أرتفاع أسعار الذهب نتيجة عدة عوامل اقتصادية

ومن جانبها قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة اسواق المال لـ “ فيتو ”: أرتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ في الأسواق العالمية نتيجة لعدة عوامل اقتصادية، منها انخفاض الدولار الأمريكي وتوترات جيوسياسية تؤثر في الأسواق المالية، وتعتبر هذه الزيادة علامة على أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأداة استثمارية في الأوقات الصعبة.

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وتكشف ماجى ابرز 3 عوامل مؤشرة فى القيمه على المعدن الاصفر خلال السطور التالية:

3 عوامل مؤثرة في قيمة الذهب

سعر الفائدة في الولايات المتحدة:

قالت سليم ان سعر الفائدة في الولايات المتحدة يعد أحد أبرز العوامل المؤثرة في قيمة الذهب فعندما يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، فإن ذلك قد يضغط على الذهب بسبب ارتفاع العوائد على الأصول الأخرى مثل السندات، بينما إذا قرر الفيدرالي خفض الفائدة، فإنه يعزز من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

التوترات الجيوسياسية:

واضافت ان الأحداث الجيوسياسية تلعب دورًا مهمًا في حركة أسعار الذهب، النزاعات الدولية، مثل الحرب في أوكرانيا أو التوترات بين القوى الكبرى، تؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية، مما يدفع العديد من المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كوسيلة لحماية أموالهم.

التضخم ومعدلات النمو الاقتصادي:

كما يرتبط الذهب بشكل وثيق بمعدلات التضخم في فترات التضخم المرتفع، كما يعتبر الذهب أداة تحوط ضد فقدان القوة الشرائية للعملات مشيرة الى أن أي انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي قد يزيد من الطلب على الذهب كاستثمار آمن.



ماجى سليم - فيتو

شعبة الذهب: عيار 21 يرتفع 350 جنيهًا خلال مارس 2025

ومن جانبه كشف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إيهاب واصف، أن الذهب في مصر حقق مكاسب خلال شهر مارس 2025 بأكثر من 350 جنيها في الجرام بنسبة زيادة بلغت 8.6% في أعلى ارتفاع شهري منذ فبراير 2024.

وأضاف واصف في تقرير شعبة الذهب اليوم، أن سعر عيار 21 وهو الأكثر تداولا في البلاد تحرك من 4035 جنيها يوم 1 مارس إلي 4385 جنيها بتداولات اليوم 30 مارس 2025.

الذهب سجل أعلى مستوى تاريخي في مصر

وتابع قائلا: الذهب سجل أعلى مستوى تاريخي في مصر حاليًا، مدفوعة بالتطورات العالمية لسعر الأونصة التي حققت مستويات قياسية عند 3086 دولارًا بختام تداولات الأسبوع الماضي.

وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا غير مسبوق على المستويين العالمي والمحلي، مدفوعةً بتصاعد المخاوف من حرب تجارية عالمية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات والشاحنات الخفيفة، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من الأسبوع الحالي.

إيهاب واصف - فيتو

الذهب العالمي ارتفع بأكثر من 17% منذ بداية عام 2025

وأشار إيهاب واصف، إلى أن الذهب العالمي ارتفع بأكثر من 17% منذ بداية عام 2025، نتيجة توسع نطاق الحرب التجارية، والتي أثارت مخاوف الأسواق من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي.

وتابع، أن "الوضع الحالي يشهد تحولًا كبيرًا نحو الأصول الآمنة، خاصة مع تصاعد التصريحات الأمريكية التي تهدد بامتداد تأثيرات الحرب التجارية إلى قطاعات أوسع بعد إدراج رسوم السيارات ومداخلات الإنتاج".

تفاعل السوق المحلي مع المتغيرات العالمية

وأرجع واصف قفزة الذهب في مصر، إلي تفاعل السوق المحلي مع المتغيرات العالمية، حيث أصبح تغير سعر الأونصة هو العامل الأهم في حركة الذهب في مصر خلال الفترة الحالية مع استقرار عامل الدولار وثبات الطلب على الذهب في الأسواق.

وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن قراءة مستجدات سوق الذهب يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات السياسات التجارية الدولية، خاصة مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، والتي قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن هذا الارتفاع القياسي يضع الذهب في صدارة الأصول الاستثمارية الأفضل أداءً منذ بداية العام الجاري، وسط توقعات بمواصلة المعدن تألقه طالما بقيت الحرب التجارية عاملًا ضاغطًا على معنويات الأسواق العالمية.

مؤشر الذهب - فيتو

البنوك المركزية تدعم الإقبال على الذهب

أرتفع سعر الذهب بنحو 16% منذ بداية العام، مسجلًا على الأقل 15 رقمًا قياسيًا جديدًا، مدفوعًا بعمليات شراء من البنوك المركزية وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة، في ظل تصاعد الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، وهذه العوامل دعمت الأسعار حتى مع تقليص المتداولين رهاناتهم على خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة هذا العام إلى مرتين فقط، ويُعد خفض الفائدة عامل دعم قوي للذهب باعتباره أصلًا لا يدرّ عوائد.

ورفعت بنوك كبرى توقعاتها لسعر الذهب، حيث عدّلت "جولدمان ساكس" هذا الأسبوع توقعاتها إلى 3300 دولار للأوقية بنهاية العام، مستشهدة بطلب أقوى من البنوك المركزية وتدفقات قوية على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.

وكان سعر الذهب الفوري يُتداول مرتفعًا بنسبة 0.6% إلى 3076.92 دولار للأوقية، متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.8% فيما استقر مؤشر "بلومبرج" لقياس أداء الدولار، وبقيت الفضة دون تغيير، بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم بشكل طفيف.

مكاسب قوية مدعومة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي

شهد المعدن النفيس ارتفاعًا بنسبة 15% حتى الآن، مواصلًا مكاسبه القوية التي حققها العام الماضي، والتي عززها جزئيًا توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي.

وتجاوزت الأسعار هذا الشهر العتبة النفسية الرئيسية البالغة 3000 دولار للأونصة لأول مرة حسب “ بلومبرج ”، مع لجوء المستثمرين إلى الأصل الآمن، في ظل أجندات الرئيس ترمب في السياسة الخارجية والتجارة، والتي تُلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي.

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