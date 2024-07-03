هبوط قوي بحركة مؤشر الدولار DXY بالتداولات العالمية
مؤشر الدولار، هبط مؤشر الدولار الأمريكي بحركة التعاملات العالمية اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024.
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قياس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية
هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، ليلامس المستوى 105.35 نقطة.
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